METEO. MERCOLEDÌ RIPRENDONO LE PIOGGE, VENTI MODERATI

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Martedì un flusso relativamente umido ma più stabile per la presenza di un promontorio sul Mediterraneo Centro-Orientale. Mercoledì transito di un fronte caldo dal Mediterraneo Occidentale con precipitazioni deboli diffuse. Tra giovedì e sabato tempo ovunque perturbato, con precipitazioni da moderate a forti, a causa di un’ampia e profonda saccatura atlantica che attiverà una circolazione depressionaria chiusa a partire da venerdì.

Martedì 15 ottobre foschia e nubi basse in pianura in lenta dissoluzione nella giornata, sul Nordovest variabile, altrove poco nuvoloso con passaggi di nubi medio-alte; dalla sera generale aumento della copertura sui settori meridionali ed occidentali. Precipitazioni assenti, salvo possibili piovaschi o isolati rovesci nel pomeriggio sulle Alpi Occidentali. Temperature minime stazionarie, massime stazionarie o in lieve aumento. Zero termico tra 3700 e 4100 metri. Venti ovunque deboli di direzione variabile.

Mercoledì 16 ottobre cielo ovunque molto nuvoloso o coperto. Precipitazioni sparse ed intermittenti di debole o al più moderata intensità, possibili ovunque dal primo mattino e per tutto il resto della giornata; più frequenti sui settori occidentali, localmente anche a carattere di rovescio; nel complesso accumuli deboli, localmente moderati solo sul Nordovest. Neve oltre 2700-2900 metri. Temperature minime stazionarie, massime in lieve o moderato calo. Zero termico nella notte intorno a 3600 metri, dal mattino in abbassamento a 3100-3400 metri. Venti nelle valli da deboli a moderati variabili, in quota moderati meridionali con rinforzi.

Giovedì 17 ottobre cielo ovunque coperto. Precipitazioni sparse di debole o moderata intensità, più frequenti sui settori occidentali, anche a carattere di rovescio; nel complesso accumuli deboli, localmente moderati sul Nordovest. Neve oltre 2800-3200 metri. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve aumento. Zero termico tra 3200 e 3500 metri. Venti in montagna moderati sudoccidentali con rinforzi in quota.

Fonte Arpa Lombardia