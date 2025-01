METEO. NUVOLE E PIOGGIA FINO A DOMENICA

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Un sistema di bassa pressione atlantico entra nel Mar Mediterraneo causando condizioni di modesto tempo perturbato anche sulla Lombardia. Successivamente, da domenica, rimonta della pressione e ripristino di condizioni maggiormente stabili.

Venerdì 31 gennaio cielo molto nuvoloso o coperto ovunque. Precipitazioni deboli diffuse a partire dalla mattinata dai settori meridionali, in estensione tra pomeriggio e sera a tutta la regione. Neve oltre i 1000 – 1400 metri, con quota neve in calo nel corso dell’evento, specie sui settori occidentali. Temperature minime in stazionarie o in lieve aumento, massime in calo. In pianura minime tra 1 e 5 °C, massime tra 6 e 10 °C. Zero termico 1600 – 1800 metri, in calo serale fino a 1200 – 1400 metri. Venti in pianura deboli di direzione variabile, tendenti a disporsi da Est dal pomeriggio; in montagna deboli o moderati dai quadranti meridionali.

Sabato 1 febbraio cielo molto nuvoloso o coperto ovunque, con parziali schiarite serali sui settori nordorientali. Precipitazioni deboli diffuse nella prima metà della giornata, in esaurimento tra pomeriggio e sera, con fenomeni residuali sui settori occidentali. Neve oltre 1200 – 1400 metri. Temperature minime e massime aumento. In pianura minime intorno a 5 °C, massime intorno a 10 °C. Zero termico 1400 – 1700 metri. Venti in pianura deboli settentrionali sui settori occidentali e deboli orientali su quelli orientali con isolati e temporanei rinforzi; in montagna deboli o moderati dai quadranti meridionali o orientali.

Domenica 2 febbraio rapida diminuzione della copertura tra notte e mattina da cielo molto nuvoloso fino a sereno o poco nuvoloso ovunque nel pomeriggio. Tra le ultime ore della notte e la mattina presenza di nebbia o foschia sulla bassa pianura. Precipitazioni assenti. Temperature minime in calo, massime in aumento. Zero termico in risalita da 1500 – 1700 metri a 2100 – 2300 metri. Venti in pianura deboli di direzione variabile, in montagna deboli sud-orientali.

Fonte: Arpa Lombardia