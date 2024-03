METEO. SETTIMANA PRIMAVERILE, LE PIOGGE NEL WEEKEND

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Sulla Lombardia permane un tempo asciutto e stabile, accompagnato da temperature gradevoli e pienamente primaverili. Nei prossimi giorni l’alta pressione rimarrà ben salda sul Nord Italia, a garantire generale assenza di piogge e fasi soleggiate alternate ad altre con maggiore nuvolosità, in un contesto di temperature miti e con punte anche oltre i 20 °C in pianura. Tuttavia, il prossimo fine settimana potrebbe riservare delle sorprese, in quanto è probabile l’arrivo di una nuova perturbazione atlantica e la ripresa delle precipitazioni, con tempi e modi che valuteremo nei prossimi aggiornamenti.

Martedì 19 marzo cielo molto nuvoloso o coperto al mattino sulla bassa pianura, seguiranno condizioni di cielo poco nuvoloso. Prevalenza di sole per l’intera giornata su Alpi, Prealpi e Appennino. Precipitazioni assenti. Temperature minime in calo, massime in rialzo. Zero termico intorno a 2400 metri. Venti in montagna deboli settentrionali in quota, a regime di brezza nelle valli.

Mercoledì 20 marzo cielo irregolarmente nuvoloso tra pianura e Prealpi, con nuvolosità più consistente e compatta tra notte e mattino; sereno o poco nuvoloso sulle Alpi. Precipitazioni assenti, eccetto possibili pioviggini a ridosso delle Prealpi tra notte e mattino. Temperature minime in aumento su Alpi e Prealpi e in calo sulla pianura, massime senza evidenti variazioni. Zero termico in aumento fino a 2800 metri. Venti in montagna deboli occidentali.

Giovedì 21 marzo ampi spazi soleggiati e nuvolosità variabile sulla pianura, più estesa e a tratti compatta sulle Alpi. Precipitazioni possibili locali piovaschi dal pomeriggio sulle province orientali. Temperature minime in calo, massime in aumento. Zero termico intorno a 2700 metri. Venti sulle Alpi in progressivo rinforzo da nord, fino a forti in serata sulle creste di confine.

Fonte Arpa Lombardia