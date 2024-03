COME FUNZIONA LA TERAPIA SISTEMICO-RELAZIONALE ONLINE?

La terapia sistemico-relazionale è un metodo terapeutico con una lunga storia che, grazie alla digitalizzazione degli ultimi anni, risulta oggi accessibile a un maggior numero di individui. L’approccio considera l’individuo all’interno delle sue relazioni e del contesto in cui vive e, a differenza del passato, si è adattato alle esigenze contemporanee, offrendo l’opportunità di ottenere supporto psicologico attraverso la terapia online. La transizione verso il digitale ha sollevato interrogativi e curiosità: come funziona esattamente la terapia sistemico-relazionale online e quali vantaggi offre rispetto alla pratica tradizionale in presenza?

Le basi della terapia sistemico-relazionale online

Per comprendere l’efficacia della psicoterapia sistemico relazionale online, è essenziale analizzarne le componenti fondamentali. L’approccio si concentra sulle dinamiche e le interazioni tra i membri di un sistema, come la famiglia, la coppia o qualsiasi altro gruppo di interazione. La terapia mira a modificare i pattern di comunicazione disfunzionali e a promuovere un cambiamento positivo all’interno del sistema. La modalità online, pur mantenendo gli stessi principi, introduce nuovi strumenti e tecniche di interazione, come videochiamate, chat e piattaforme dedicate, che permettono di superare ostacoli spaziali e temporali.

Vantaggi e svantaggi della terapia da remoto

La terapia sistemico-relazionale online offre vantaggi degni di nota, tra cui maggiore flessibilità e accessibilità. I pazienti possono partecipare alle sedute da qualsiasi luogo, riducendo i tempi di spostamento e permettendo anche a chi vive in aree remote di accedere a servizi di qualità. Inoltre, la possibilità di scegliere terapeuti specializzati, anche se non localmente disponibili, amplia le opzioni di trattamento. Tuttavia, permane la necessità di garantire una comunicazione efficace e un’adeguata privacy online, oltre alla gestione delle dinamiche relazionali in un ambiente virtuale.

Tecniche e strumenti specifici per la terapia online

La terapia sistemico-relazionale online si avvale di tecniche e strumenti specifici per ottimizzare l’interazione a distanza. L’uso di piattaforme sicure per videochiamate consente di mantenere un contatto “visivo” che facilita l’empatia e la comprensione reciproca. Gli strumenti digitali offrono inoltre nuove possibilità, come l’uso di mappe relazionali interattive o di diari condivisi online che arricchiscono il processo terapeutico. Insomma, una serie di strumenti che non solo aiutano a mantenere un legame forte tra terapeuta e clienti ma permettono anche di esplorare le dinamiche relazionali in modi innovativi.

La relazione terapeutica a distanza

Uno degli aspetti fondamentali della terapia sistemico-relazionale è la costruzione di una solida relazione terapeutica. Soprattutto da remoto, ciò richiede particolare attenzione alla qualità della comunicazione e alla capacità di creare un ambiente sicuro e accogliente, nonostante la distanza fisica. La fiducia reciproca e la chiarezza sono essenziali per superare i potenziali ostacoli emotivi che possono emergere in un contesto virtuale. La formazione specifica per terapeuti che operano online diventa quindi fondamentale per sviluppare competenze comunicative e tecniche adatte a questo nuovo contesto.

Superare le resistenze al cambiamento

Nonostante i numerosi vantaggi, la terapia sistemico-relazionale online incontra ancora diverse resistenze, sia da parte dei terapeuti che dei clienti, legate alla percezione di una minore efficacia o intimità rispetto agli incontri faccia a faccia. È doveroso affrontare queste resistenze con informazione e formazione, evidenziando come la modalità online non sia un sostituto ma un’alternativa valida e complementare alla terapia tradizionale. Riconoscere che il nucleo della terapia sistemico-relazionale — il lavoro sulle relazioni e la comunicazione — rimane inalterato, indipendentemente dal mezzo attraverso cui viene condotto.

Innovazione e futuro della terapia relazionale online

La terapia sistemico-relazionale online si prospetta come un campo in continua evoluzione, con il potenziale per integrare ulteriori innovazioni tecnologiche, come la realtà aumentata o la realtà virtuale, per arricchire l’esperienza terapeutica. Queste tecnologie potrebbero offrire nuove vie per esplorare le dinamiche relazionali e per facilitare il cambiamento all’interno dei sistemi familiari o di coppia. Per riuscire nell’intento, sarà importante mantenere un equilibrio tra innovazione tecnologica e l’essenza umana e relazionale che sta al cuore della terapia sistemico-relazionale.