PREVISIONI METEOROLOGICHE – La stagione invernale ormai è giunta a metà del cammino ma non gode di buona salute. Gli episodi nevosi sono stati irrisori sino ad ora, mentre le temperature solo nel mese di gennaio si sono allineate ai valori delle medie stagionali. In questi giorni specie nei fondi valle e pianure a causa del forte irraggiamento notturno i valori minimi sono scesi di alcuni gradi sotto lo zero.

Tutto rientra nella normalità stagionale e non come asseriscono alcuni “Nei prossimi giorni arriva il freddo” perché il freddo dovrebbe essere “di casa” nel mese di gennaio, ma anche a dicembre e fino almeno a febbraio.

Nei prossimi giorni la nuova espansione dell’alta pressione oceanica garantirà tempo stabile, supportato anche da un forte rialzo termico. Le temperature supereranno le medie stagionali e localmente si avvicineranno a valori di inizio primavera.

Temperature mattutine comprese tra 1/7°C, massime tra 11/14°C. Zero termico diurno in rialzo verso i 1800 metri. Venti sostenuti, localmente forti provenienti da Nord Ovest.

Fabio Porro