MODIFICHE ALLA VIABILITÀ IN SETTIMANA A LECCO: LA MAPPA INTERATTIVA

LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 3 a domenica 9 giugno 2024.

via GIUSEPPE BADONI, dal 31 maggio al 29 giugno, proroga restringimento per lavori di realizzazione rete teleriscaldamento.

via CALDONE, il 3 e 4 giugno, altezza civico 40, restringimento gestito da movieri per lavori di rinnovo allaccio rete gas;

piazza GIUSEPPE MAZZINI, il 3 e 4 giugno dalle 8:00 alle 17:00, altezza civico 13, divieto di transito per l’esecuzione di un intervento sulla rete idrica;

via DON GIUSEPPE POZZI, il 3 e 4 giugno dalle 20:00 alle 5:00, altezza civico 2, divieto di transito per intervento sulla rete idrica;

via BESONDA INFERIORE, dal 3 al 6 giugno, restringimento per lavori di realizzazione rete teleriscaldamento in orario notturno;

via BELFIORE, dal 3 al 6 giugno, restringimento per lavori di realizzazione rete teleriscaldamento in orario notturno;

via TRENTO, dalle 8:00 del 3 giugno alle 18:00 del 7 giugno, all’altezza dell’intersezione con via Vittorio Veneto, divieto di transito veicolare per l’esecuzione di un intervento sulla rete idrica;

via SALVATORE SASSI, dal 3 al 12 giugno, altezza civico 40, restringimento per lavori di scavi di saggio finalizzati alla realizzazione della rete del teleriscaldamento in orario notturno;

corso PROMESSI SPOSI, il 4 e 5 giugno dalle 8:00 alle 17:00, altezza civici 1, 22, 26, 36 e 42, senso unico alternato regolamentato mediante impianto semaforico e istituzione limite massimo di velocità 30 km/h per sostituzione chiusini fognatura;

corso EMANUELE FILIBERTO, il 4 e 5 giugno, dalle 9:00 fino a fine lavori, restringimento gestito da movieri per lavori sostituzione chiusino rete idrica;

viale REDIPUGLIA, dalle 20:00 del 4 giugno alle 5:00 del 5 giugno, restringimento gestito da movieri per lavori sostituzione chiusini rete idrica;

via PADRE AGOSTINO GEMELLI, il 4 e 5 giugno, davanti alle Scuole Elementari Torri Tarelli, restringimento per l’esecuzione di un intervento sulla rete idrica;

via della PERGOLA, il 4 e 5 giugno, intersezione via Giovanni Cimabue, localizzato restringimento per l’esecuzione di un intervento sulla rete idrica;

corso CARLO ALBERTO, dalle 20:00 del 4 giugno alle 5:00 del 5 giugno, restringimento gestito da movieri per lavori sostituzione chiusini rete idrica;

via CARLO CATTANEO, il 4 e 5 giugno, altezza civico 5, restringimento per lavori di sostituzione chiusini rete idrica;

viale MONTEGRAPPA, dalle 20:00 del 4 giugno alle 5:00 del 5 giugno, restringimento gestito da movieri per lavori sostituzione chiusini rete idrica;

via MARCO D’OGGIONO, dalle 21:00 del 4 giugno alle 6:00 del 5 giugno, istituzione di senso unico alternato regolamentato tramite movieri per ripristino definitivo della sede stradale a seguito dei lavori di teleriscaldamento;

corso MATTEOTTI, dal 4 al 10 giugno, altezza civico 7, restringimento del marciapiede per lavori di realizzazione accesso carraio;

via MARCO D’OGGIONO, dalle 21:00 del 5 giugno alle 6:00 del 6 giugno, istituzione di senso unico alternato regolamentato tramite movieri per ripristino definitivo della sede stradale a seguito dei lavori di teleriscaldamento;

via DIGIONE, dalle 21:00 del 6 giugno alle 6:00 del 7 giugno, divieto di transito, eccetto residenti e attività commerciali, secondo l’andamento del cantiere, per lavori di ripristino definitivo della pavimentazione a seguito della posa della rete di teleriscaldamento;

corso GIACOMO MATTEOTTI, il 7 giugno dalle 9:00 alle 17:00, altezza civico 89, restringimento con istituzione senso unico alternato per occupazione suolo pubblico regolamentato tramite movieri;

via DIGIONE, dalle 21:00 del 7 giugno alle 6:00 dell’8 giugno, divieto di transito, eccetto residenti e attività commerciali, secondo l’andamento del cantiere, per lavori di ripristino definitivo della pavimentazione a seguito della posa della rete di teleriscaldamento.

In occasione dei lavori sul lungolago per il progetto Waterfront, dalle 18:00 del 31 maggio alle 18:00 del 21 giugno, in via Pietro Nava, tratto da Piazza Mario Cermenati al civico 3, sospensione doppio senso di circolazione ed istituzione senso unico di circolazione, Lungo Lario Cesare Battisti, tra via Parini e l’intersezione con Piazza Mario Cermenati, in direzione via Parini, istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h, Lungo Lario Cesare Battisti, in direzione via Pietro Nava, obbligo di direzione diritto con l’interdizione della corsia di svolta a sinistra all’intersezione semaforizzata lampeggiante, via Giuseppe Parini, all’intersezione con via Pietro Nava, obbligo di svolta a destra, eccetto residenti e ingresso parcheggi.

mercoledì 13 marzo dalle 5:00 alle 15:00

via Cavour, nel tratto compreso tra via Cairoli e piazza Garibaldi, divieto di transito e la sospensione dei pass Ztl (eccetto residenti e attività di carico e scarico);

viale Costituzione in direzione lungo Lario Isonzo, all’altezza dell’ingresso all’area a parcheggio di piazza Mazzini, direzione obbligatoria dritto per i veicoli transitanti;

piazza Garibaldi, divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito;

piazza Mazzini, area a parcheggio, eccetto area sosta residente fronte civici 13 e 3, divieto di sosta con rimozione forzata;

piazza Mazzini, dal civico 13 al civico 3, sospensione del senso unico di circolazione e istituzione del doppio senso di circolazione;

piazza Mazzini, nel tratto compreso tra il civico 15, piazza Garibaldi e l’area a parcheggio, divieto di transito;

via Nazario Sauro, divieto di sosta con rimozione forzata e sospensione della rilevazione degli accessi Ztl;

via Nazario Sauro, dal varco Ztl a piazza Garibaldi, divieto di transito;

via Roma, nel tratto compreso tra piazza XX Settembre e via Carlo Cattaneo, divieto di transito e sospensione dei pass Ztl (eccetto residenti e attività di carico e scarico);

via Roma, all’intersezione con via Carlo Cattaneo, obbligo di dare la precedenza e di svolta a sinistra.

