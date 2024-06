ELEZIONI: “INSIEME PER VERCURAGO” CERCA LA RICONFERMA

VERCURAGO – La lista “Insieme per Vercurago” si è presentata al ristorante La Sfinge di Somasca, alla ricerca della riconferma con il nuovo candidato e attuale assessore Roberto Maggi.

Il quale ha voluto spiegare che “il progetto è legato a una lista rinnovata significativamente, con soli quattro componenti della passata amministrazione; gli obiettivi sono ambiziosi, ma anche chiari e dettagliati, per proposte credibili e realizzabili come la costruzione della scuola, pronta per fine anno”.

“Tutte le proposte – ha spiegato Maggi – ruotano intorno alle persone, in un’idea di politica circolare: ogni azione viene fatta per le persone. Il programma è composto di 4 sezioni: comunità e relazioni, cultura e tempo libero, lavoro e turismo, ambiente e territorio“.

I componenti della lista si sono poi presentati.

A partire da Clara Angioletti: già parte della commissione politiche sociali, ha affermato di voler potenziare “i servizi in particolare per gli anziani, con l’impegno a far conoscere meglio i laboratori culturali e le diverse iniziative già presenti, perché non tutti sanno quanti servizi sono a disposizione per loro”.

Leonardo Delledonne, residente a Vercurago da 10 anni, ha spiegato: “In questi anni ho visto tanta partecipazione nei gruppi del paese, come quelli dell’oratorio o le associazioni come Amici di Chiara; mi sono messo in gioco per lo sport locale, che ha belle realtà per calcio, pallavolo e basket; il mio obiettivo è coinvolgere tutte le età nelle varie realtà sportive”.

Il giovane Federico Radaelli, classe 1999, ha spiegato che”la politica non era nei miei piani, ma sto realizzando di avere voglia di fare e competenze da mettere a disposizione per il paese che mi ha cresciuto; mi interesso di ambiente e territorio, a partire dal progetto della comunità energetica rinnovabile: è ambizioso ma soprattutto giusto, a favore dei cittadini per limitare il consumo di energia e il costo in bolletta”.

Alberto Bonacina, già componente del consiglio comunale, rivendica di aver “iniziato belle cose come riprendere in mano l’asilo nido, ora frequentato da 30 bambini e un punto di riferimento per le giovani coppie, oppure aver sviluppato un programma con ragazzi delle medie fuori da scuola per evitare l’abbandono scolastico e aiutare le famiglie in difficoltà nel seguirli, in collaborazione con le associazioni e i Padri somaschi”.

Francesca Girotti, alla prima esperienza politica, vuole puntare tutto sulla comunicazione, “da rafforzare, oltre ai metodi tradizionali sfruttare il canale Whatsapp, il sito e i social come Facebook; l’obiettivo è creare una buona sinergia con cittadini e associazioni, a partire dalle piccole attività come aiuto compiti, piccole riparazioni o pulizia”.

Gaia Papini, giovane insegnante dell’istituto Rota, vuole “entrare in contatto con i giovani che non sentono loro la politica, forse perché non li rappresenta: nel programma abbiamo inserito la valorizzazione dei gruppi di giovani, oltre alla diffusione dello sportello Informagiovani e la possibilità di muovere i primi passi nel volontariato”.

Michele Meoli, assessore nell’amministrazione dell’uscente Paolo Lozza e presente anche insieme a Carlo Greppi, si è occupato di scuola e giovani: “Spesso la gente crede che l’amministrazione controlli direttamente le scuole, mentre può farlo tramite l’importante strumento del piano di diritto allo studio: in collaborazione con realtà preziose, si possono attivare servizi per gli studenti come quello per le famiglie in difficoltà insieme ai Padri somaschi, oppure i corsi di attenzione alla preparazione matematica. L’attenzione alla crescita dei giovani rende il territorio bello da vivere”.

Paola Riva, avvicinatasi alla lista tramite gruppi condivisi e di volontariato, ha sottolineato “l’interesse alla fattibilità dell’esperienza del comune: è importante che finora siano stati portati avanti progetti fattibili e concreti, dalla fibra nelle strade a fondo chiuso, alla messa in sicurezza della rocca di Somasca, alla tutela delle frazioni. I miei interessi sono la viabilità e il turismo; la prima a partire dall’integrazione tra ferrovia e pullman per ridurre il traffico su via Roma, per poi migliorare la viabilità di Somasca, migliorando la soluzione degli specchi. Il secondo, a fronte del numero maggiore di pullman trovare spazi adeguati, offrire più informazioni ai turisti tramite qr code nei punti strategici e favorire il turismo lento con sentieri e ciclabili, sfruttando anche il lago e la zona del Pascolo”.

Carlo Greppi si è basato sulla concretezza del programma: “A Somasca si tiene l’incontro più difficile con le persone, perché molte hanno avuto esperienza diretta in amministrazione, e sono attente a criticare e proporre concretamente. In questi 5 anni passati sono stati effettuati una serie di lavori pubblici, nei prossimi si partirà da una scuola ad impatto energetico zero, portando avanti un piano organico di manutenzioni, per intervenire programmaticamente sul territorio”.

Paolo Baio si è concentrato sull’attenzione per la comunità: “Il gruppo porta con sé la forza del patto con i cittadini stipulato dalle scorse amministrazioni, che ha portato a risultati che vediamo tutti i giorni, a partire dalla nuova scuola; Vercurago è un comune bellissimo, da rendere ancora più bello e accogliente, portando attenzione ai turisti; ognuno può portare le proprie esigenze sulle cose che vediamo ogni giorno”.

La platea ha poi rivolto alla lista le proprie domande, tra la sicurezza con le nuove telecamere e l’attività degli agenti di Polizia e Carabinieri, la viabilità in particolare di Somasca e la manutenzione degli edifici comunali, nello specifico la Casa dell’Anziano.

“Insieme per Vercurago” si presenterà nuovamente ai cittadini mercoledì 5 giugno alle 21, al Centro polifunzionale di Vercurago.

Michele Carenini