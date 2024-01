MONTAGNA: 27 MORTI NEL 2023. BILANCIO DEGLI INTERVENTI COMPIUTI DAL CNSAS

LECCO – Gli interventi compiuti nel 2023 dalla XIX Delegazione Lariana del Cnsas (Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico) sono stati 446 (27 persone decedute); mostrano una diminuzione rispetto all’anno scorso (487, con 35 deceduti) e un lieve aumento rispetto al 2021 (433, con 31 deceduti). Le persone soccorse sono state 477; 27 gli interventi di ricerca.

Il totale di ore-uomo messe a disposizione da parte dei tecnici è stato di 7434, di cui 672 svolte da medici e infermieri del Cnsas; i soccorritori sono stati attivati 2093 volte. A livello locale, le sette Stazioni che operano nelle province di pertinenza della XIX Delegazione Lariana (Lecco, Como, Varese, Pavia Oltrepò) registrano rispettivamente: Dongo 30 interventi, Lario Occidentale Ceresio 67, Lecco 104, Pavia Oltrepò 7, Triangolo Lariano 88, Valsassina-Valvarrone 110, Varese 40 operazioni.

Le principali cause riguardano la caduta (161 persone soccorse, corrispondenti al 33,8% del totale), malore (54 – 11,3%), scivolata (50 – 10,5%), precipitazione (16 – 3,4%), caduta sassi (6 – 1,3%). Significativo il dato di 51 persone soccorse per perdita dell’orientamento (10,7%), 32 per incapacità (6,7%), 14 per sfinimento (2,9%), 6 per ritardo (1,3% ), 5 per il maltempo, tutte situazioni che si possono in gran parte prevenire con un approccio più attento all’andare in montagna. Tra le altre cause, corda doppia 5 persone soccorse, 2 persone per: puntura insetti, scivolata su ghiaccio, scivolata su neve, cedimento appiglio, crollo; seguono numeri inferiori per altre cause.

Se si considera l’attività coinvolta, prevale l’escursionismo, con 270 persone soccorse (15,8%), alpinismo 29 (1,7%), residenza in alpeggi 27 (1,6%), funghi 23 (1,3%); con numeri inferiori mountain-bike 19, ferrate 17, arrampicata sportiva 14, lavoro 9, parapendio 6, auto – moto 3, turismo 2. Le persone provengono soprattutto dall’Italia (443), 11 dalla Germania, 3 dal Belgio, a seguire altre nazioni.