MANDELLO DEL LARIO – Un sub di 41 anni ha perso la vita nelle acque al largo del Moregallo. Fabio Livio, 41enne di Tavernerio, non è riemerso domenica 23 ottobre da una immersione a 80 metri di profondità.

L’uomo era un sub pluribrevettato eppure non c’è stato nulla da fare quando, probabilmente dopo essersi addentrato in una delle carcasse di auto posate sul fondo del Lario, ha avuto problemi respiratori. Si pensa a una narcosi di azoto.