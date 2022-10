LECCO – Da venerdì 21 ottobre alle 20, giorno della conclusione dei lavori, entra in vigore la nuova viabilità del ponte Azzone Visconti, che con alcune eccezioni chiude al transito veicolare, divenendo di fatto un nuovo spazio dedicato ai pedoni e ai ciclisti.

Con qualche eccezione. Dalle 6 alle 11 dei giorni dal lunedì al venerdì non festivi vi potranno transitare i veicoli a motore in ingresso in Lecco, provenienti dalla rotatoria sita sulla SP 583 (via Roma, Malgrate) e dalle 15 alle 20 nei giorni dal lunedì al venerdì non festivi i veicoli a motore in uscita da Lecco provenienti dalla rotatoria sita all’intersezione tra via Amendola e via Azzone Visconti. Nell’area pedonale è istituito il limite massimo di velocità di 30 Km/h e, sul ponte, è in vigore il divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore alle 3.5 tonnellate.

“Questo è un nuovo fondamentale step di quel percorso basato sul Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) approvato dal Consiglio comunale nel maggio 2020 e che, una volta completamente attuato, porterà a un generale miglioramento della viabilità cittadina – ha detto l’assessore alla Mobilità del Comune di Lecco, Renata Zuffi -. Come è stato per la rotonda in via Digione e per i sensi unici tra i due ponti, occorrerà pazienza a fronte di questi nuovi cambi di abitudine: i disagi saranno, però, ripagati nel lungo periodo. Il PGTU, frutto di approfonditi studi quantitativi del PIM di Milano, mira ad agevolare i flussi quotidiani del traffico andando, allo stesso tempo, a favorire la fruibilità di pedoni e ciclisti del ponte Vecchio: trattandosi di una sperimentazione, essa potrà essere oggetto di eventuali necessari aggiustamenti”.