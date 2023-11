MOTORI: GIUSEPPE BODEGA È CAMPIONE ITALIANO ATCC 2023

MISANO ADRIATICO (RN) – Grazie a quattro vittorie e sette podi, Giuseppe Bodega si è laureato Campione 2023 dell’ATCC Italy. Il pilota lecchese è riuscito a mettere le mani sull’alloro tricolore solo nell’ultimo round, al termine di una intensa stagione che ha visto il gran finale disputarsi al Misano World Circuit.

Dopo due anni, Bodega ha così portato al successo l’ambizioso progetto A45E1 con il team diretto da Massimo Arduini e il supporto dell’esperto Fulvio Ferri, che ha conquistato il titolo di vicecampione Italiano per un uno-due in cima alla classifica di campionato.

La stagione iniziata a Monza ha subito visto il successo della nuova Mercedes-AMG A45E1, prestazione ripetuta poi nel round di Varano. “È stato un anno incredibile, un continuo capovolgimento di fronte fino all’ultima gara – ha commentato Giuseppe Bodega – Sono davvero emozionato, non ho parole. Per me si tratta del mio primo titolo, ho aspettato e lavorato tanto per raggiungere questo momento. E’ il coronamento di un sogno a lungo inseguito! Posso solo dire grazie! Grazie ai nostri sponsor che ci hanno permesso di essere qui oggi, grazie alla caparbietà di Massimo Arduini che non ha mai mollato e ha sempre spronato tutti, grazie ai consigli e alla velocità di Fulvio Ferri e grazie a tutti i tecnici dietro questa vittoria. Il loro supporto è stato impareggiabile!”

“Sono stracontento per Giuseppe, ha inseguito a lungo questo obiettivo e finalmente ci è riuscito! Ha pienamente meritato il titolo, ha lottato, ci ha provato, si è messo in discussione e ha vinto. Davvero complimenti! – le parole di Massimo Arduini, al comando del team che porta avanti il progetto A45E1 – Quando siamo partiti speravamo di arrivare a questo risultato ma eravamo ben consci delle difficoltà di questa sfida. Abbiamo lavorato tanto, affrontando le mille peripezie di un progetto nuovo e ambizioso come costruire una vettura da corsa da zero. Ma alla fine, con un pizzico di fortuna che non guasta mai, ci siamo riusciti e abbiamo vinto! Da pilota ho conquistato 5 titoli italiani in pista, questo è il primo da… dietro il muretto. Ha un sapore speciale, non dimenticherò le emozioni di questa giornata né tantomeno l’abbraccio e le lacrime di gioia di Giuseppe appena sceso dalla vettura.”

Fulvio Ferri è stato il compagno di equipaggio di Bodega nelle ultime due stagioni, dividendo abitacolo ed emozioni con il neo campione lecchese. L’esperto pilota romano è stato costretto però a saltare il round di Magione, perdendo la ‘parità’ di punti con Bodega e chiudendo così il campionato in seconda posizione. “Ed è stato giusto così – dice Ferri -. Giuseppe ci ha messo tanto del suo e proprio a Magione ha conquistato due vittorie, ha dimostrato di essere un pilota completo e vincente. Un vero campione italiano. Io porto a casa il titolo di vice-Campione, un ottimo risultato soprattutto per il team, che ha così monopolizzato le prime due posizioni in campionato”.

L’ultimo round di Misano ha inoltre regalato una bella pagina di storia del motorsport, quando il team Bolza Corse, storico rivale del duo Bodega-Ferri, è venuto in aiuto dei tecnici del progetto A45E1 per permettere a Bodega di rientrare in pista a seguito di un guasto, dando così la possibilità al pilota lecchese di potersi giocare fino all’ultimo le sue chance di vittoria. L’avventura del progetto A45E1 è pronto ora a una nuovo capitolo. Chiusa con successo la prima parte, nel 2024 sarà pronto e schierato il nuovo modello della Mercedes-AMG, una nuova sfida che il team di Massimo Arduini è pronto ad affrontare.