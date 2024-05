MOTORIZZAZIONE, L’UFFICO VA O RESTA? TAVOLO NON DECISIVO IN PREFETTURA

LECCO – In mattinata, presieduto dal prefetto Sergio Pomponio, un incontro finalizzato a delineare un punto di situazione e un quadro di sintesi sul tema del programmato trasferimento degli Uffici della Motorizzazione Civile di Lecco nella città di Como.

In occasione della riunione in Prefettura dello scorso 6 marzo si era preso atto delle criticità espresse sia dall’utenza, professionale e privata, sia dal personale dipendente, che successivamente aveva proclamato lo stato di agitazione. Era quindi stata rilevata la disponibilità delle istituzioni convenute e delle associazioni di categoria a mantenere un presidio sul territorio lecchese, finalizzato a garantire la continuità dell’ attività di sportello e front office nonché ad assicurare lo svolgimento degli esami di guida.

Il prefetto pertanto aveva tracciato le linee di un intervento sinergico degli Enti e delle Associazioni di categoria, coordinate dalla Camera di Commercio, per individuare spazi idonei allo svolgimento dei servizi stessi, pur senza oneri aggiuntivi per il comparto pubblico e nel rispetto del programma nazionale di razionalizzazione degli Uffici della Motorizzazione Civile.

I risultati di tali interlocuzioni sono stati al centro della riunione odierna nel corso della quale, dopo aver valutato gli esiti –solo in parte positivi – dei sopralluoghi sulle strutture offerte dal territorio, è emersa per contro una soluzione avanzata dalla Provincia di Lecco, consistente in un appartamento in grado di soddisfare, seppure temporaneamente, entrambe le esigenze della Motorizzazione Civile (front-office ed aula per esami).

Poiché tale evenienza richiede approfondimenti giuridici, nell’auspicato concorso di altri Enti, anche privati, ed Istituzioni alla conservazione del presidio lecchese, il prefetto quindi ha aggiornato a stretto giro la riunione del Tavolo per la definitiva valutazione delle soluzioni allocative proposte.

All’incontro hanno partecipato il consigliere Regionale Mauro Piazza, il presidente della Provincia Alessandra Hofmann, il vice sindaco del Comune di Lecco Simona Piazza, il direttore generale della Direzione Generale Territoriale del Nord Ovest Ing. Antonello Persano, il direttore generale della Direzione Generale Lombardia dell’Agenzia del Demanio Massimiliano Iannelli, il delegato per la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Como-Lecco, il dirigente dell’U.T.R. sede di Lecco Paolo Diana, nonché il rappresentante della Camera di Commercio.