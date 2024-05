IL CASO “OVERTOURISM” A VARENNA AL COMITATO ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA

LECCO – Stamattina, presieduta dal Prefetto Pomponio, riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocata su richiesta del sindaco di Varenna per esaminare le criticità che interessano sempre più frequentemente la stazione ferroviaria di Varenna-Perledo-Esino “in ragione dell’importante afflusso turistico”. Presenti, oltre ai sindaci di Varenna e Perledo, il vicesindaco di Lecco, il presidente della Provincia, i vertici provinciali delle forze di polizia e Trenord.

Il Prefetto ha introdotto l’incontro “ridefinendo la cornice entro la quale va inquadrata la problematica in esame, che ha natura gestionale-organizzativa, legandosi per lo più alle dimensioni sottordinate dell’infrastruttura, inidonee ad accogliere l’eccezionale flusso di turisti che vi accede, e al suo carattere di stazione impresenziata, ossia priva di personale dedicato che possa anche veicolare le informazioni ai viaggiatori”.

“La problematica posta – ha osservato il Prefetto dopo lo svolgimento degli interventi- richiede azioni coordinate e multilivello, tese a reimpostare l’infrastruttura in coerenza con l’elevata valenza strategica della località, con l’obiettivo di migliorarne l’accoglienza e la fruibilità, garantendo al contempo la sicurezza e il comfort dei viaggiatori”. “Nella direzione del riconoscimento di tale valenza si colloca, peraltro, l’incremento del numero delle corse ferroviarie da e per Varenna, disposto da Trenord per mitigare le difficoltà rilevate”.

Nel corso dell’incontro, è emersa l’importanza che i due Comuni concorrano con Trenord a potenziare i canali di comunicazione rivolti ai turisti, per lo più stranieri, con particolare attenzione alla diffusione di informazioni utili, in più lingue, per facilitare l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto. Nell’immediato il Prefetto ha disposto l’intensificazione dell’attività di vigilanza delle forze di polizia “nell’ambito del controllo coordinato del territorio, assicurando che sarà altresì richiesto un aumento dei servizi a bordo treno, lungo quella tratta”.

Il Prefetto, ribadendo l’impegno a lavorare in stretta collaborazione con tutte le parti coinvolte, ha preannunciato una riunione allargata a ulteriori interlocutori, per assicurare la sicurezza della circolazione ferroviaria e di tutti i viaggiatori e turisti che frequentano il territorio.