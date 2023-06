LECCO – La primavera è un periodo ricco di iniziative musicali: molte le attività svolte al Liceo Scientifico-Musicale “G.B.Grassi”. In particolare il mese di maggio è stato ricco di concerti sul territorio, eventi per la settimana della musica ed esibizioni in aula magna. Gli studenti però si sono anche cimentati in molte proposte provenienti da altre istituzioni, come pure in concorsi a livello nazionale. D’accordo con i loro insegnanti, un buon numero di allievi musicisti del liceo lecchese ha preso parte ad alcuni importanti concorsi, con risultati davvero lusinghieri. L’idea di partecipare a un concorso muove non tanto dalla necessità di un riconoscimento esterno, quanto dall’entusiasmo di mettersi alla prova in un contesto diverso dal solito, e questo ha un’alta valenza formativa.

Sono stati giudicati impeccabili e hanno vinto il primo premio assoluto con un punteggio di 100/100 i chitarristi Mirko Casati (classe 1M, Concorso Esperia) e Gabriele Lazzati (4M, Concorso M° Ansaldi), il violoncellista Giovanni Zanellato (3M, Concorso di Bellano), il trombettista Marco Corti (3M, Esperia), il flautista Edoardo Giana (3M, Esperia) e il duo sax e pianoforte composto da Daniele Spagnoli e Alice Peccati (5M, Esperia).

Gli studenti del Liceo Musicale si sono aggiudicati anche altri sedici primi premi, sia in qualità di solisti, sia in formazione da camera. Tra i solisti più giovani figurano, nella classe 1M: Cecilia Moschetti all’arpa (Concorso Regina Esperia, 97/100) e ancora Mirko Casati (Concorso Concerto della Rosa, 96/100); in 2M si sono distinti Niccolò Colombo alla tromba (Esperia, 98/100), Gregorio Ghiglione al pianoforte (Bellano, 96/100) e Filip Ardean, che a Bellano ha vinto due primi premi con 98/100, uno al corno e uno al pianoforte, suo secondo strumento. Per quanto riguarda il triennio, il premio più ambito nella categoria solisti è andato alla pianista Michelle Prevedello (Bellano, 98/100), al trombonista Gabriele Rota (Bellano, 96/100), alla trombettista Maria Luisa Mainetti (Esperia, 98/100) e al già citato violoncellista Giovanni Zanellato (Esperia, 98/100), tutti di 3M. Inoltre al chitarrista Gabriele Lazzati di 4M (Giussano) e al trombettista Edoardo Arrigoni di 5M (Esperia, 96/100).

Nella categoria musica da camera spiccano invece il duo sax baritono e violoncello, composto da Gabriele Rota, sassofonista di 4M, omonimo del trombonista, e Jacopo Casati, di cui il violoncello è il secondo strumento (Esperia, 96/100); il trio flauto, violino e violoncello di Edoardo Giana, Andrea Bonacina e Giovanni Zanellato (Esperia, 95/100), e due diversi trii formati da due flauti e pianoforte: quello di Federico Mazza, Edoardo Giana e Francesco Romeri (concorso Peloso, 96/100) e quello di Alessandro Collana, Alberto Colombo e Federico Gigliotti (Esperia, 95/100). Tutti questi ragazzi sono stati ufficialmente convocati la mattina dell’8 giugno in Sala Ticozzi per ricevere le sentite congratulazioni della dirigente, Carmela Merone.

Sempre nei concorsi sopraccitati, sono stati vinti inoltre sette secondi premi e quattro terzi premi, sia in qualità di solisti, sia in formazione, da: Andrea Aloise, Edoardo Arrigoni, Andrea Bonacina, Valentina Bonacina, Patrick Carsana, Alessandro Ccollana, Jacopo Casati, Alberto Colombo, Alessio Dattero, Edoardo Fumagalli, Edoardo Giana, Federico Gigliotti, Giulia Longhi, Arianna Mandelli, Matilda Micheli, Emilio Montanelli, Antonio Mulas, Ambra Rinaldo, Nicolò Rigamonti, Gabriele Rota e Giovanni Zanellato.

Una menzione infine a Lorenzo Natale (4M), che si è classificato tra i primi dieci tra i numerosissimi partecipanti fino a 40 anni al concorso Frequencies International Music Film Festival per la sonorizzazione originale di un cortometraggio d’autore.