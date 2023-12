BALLABIO – In arrivo un nuovo agente per il comando di Polizia Locale di via Mazzini: si tratta di Chiara Gasparini, lecchese classe 2002, assunta grazie ad un accordo tra il Comune di Ballabio e quello di Montevecchia per l’utilizzo di una graduatoria di pubblico concorso.

Il nuovo agente di Polizia Locale sarà effettivo dal prossimo 2 gennaio e l’assunzione avverrà con un…