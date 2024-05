OLGINATE, LE FOTO DEI RAGAZZI A CONFRONTO CON LA PROTEZIONE CIVILE

OLGINATE – Grande partecipazione delle scuole alla giornata in compagnia della Protezione Civile. Sabato 18, presso la scuola di via Carducci, circa 200 alunni delle prime e seconde hanno potuto toccare con mano gli strumenti che accompagnano gli interventi degli addetti, spesso in caso di eventi naturali eccezionali che causano problematiche alle comunità.

In quest’ottica di tutela dell’ambiente, i giovani spettatori, oltre alla possibilità di vedere dal vivo, hanno potuto maneggiare le attrezzature, come tende, idrovore e sacchi di sabbia.

Di seguito è visualizzabile una galleria fotografica messa a disposizione dalla Protezione Civile di Olginate.