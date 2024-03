OLGINATE: TORNA “IN FILA PER DUE”, IL TEATRO PER LE SCUOLE

OLGINATE – La rassegna teatrale per bambini e ragazzi torna con spettacoli tra i Promessi Sposi e Cappuccetto Rosso. Da mercoledì 20 marzo torna “In fila per due“, progetto curato da Teatro Invito con il contributo del Comune di Olginate e che quest’anno ha come sottotitolo “La vita è un’enorme tela“.

Gli spettacoli sono stati selezionati insieme ai docenti dell’Istituto Comprensivo di Olginate (che comprende le scuole di Olginate, Garlate e Valgreghentino) tra le produzioni di compagnie teatrali di interesse nazionale. Le rappresentazioni scelte sono indirizzate ai bambini e ragazzi di ogni fascia d’età, dalle scuole dell’infanzia fino alle secondarie di primo grado, in coerenza con i contenuti dei programmi scolastici in corso nelle varie classi.

Diversi sono i linguaggi teatrali proposti: dal teatro d’attore al teatro di figura, dal teatro di narrazione al teatro musicale, sempre adeguati alle fasce d’età degli spettatori.

Il programma si compone di 4 appuntamenti che avranno luogo presso il Teatro Jolly di Olginate, via Don Carlo Gnocchi, 15.

Questa edizione si aprirà con Promessi! Ovvero i Promessi Sposi in scena, spettacolo storico di Teatro Invito (mercoledì 20 marzo ore 9 e ore 11.15). Si continua con uno spettacolo per i più piccoli Cappuccetto a colori di Lagrù Teatro (mercoledì 27 marzo ore 10), ispirato al racconto di Bruno Munari. Martedì 16 aprile (ore 10.30) l’appuntamento è con Carnival, un gioco di forme e colori ideato da Teatro dei Colori per le scuole dell’infanzia e primaria. La rassegna si chiude con lo spettacolo di TAM Teatromusica Anima blu (martedì 30 aprile ore 10), dedicato alla pittura dell’artista Marc Chagall.

È possibile consultare il calendario completo, le schede artistiche e le foto di ogni singolo spettacolo sulla pagina del sito web di Teatro Invito. Per richiedere informazioni scrivere a info@teatroinvito.it oppure chiamare lo 0341.1691394.