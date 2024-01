ORDINE ARCHITETTI: TANTI OSPITI PER “ARTE E RIGENERAZIONE URBANA”

MERATE – Sabato 27 gennaio, dalle 10, l’Auditorium ‘Mary Ward’ del Collegio Villoresi (ex Istituto delle Dame inglesi) di Merate sarà teatro dell’evento ‘Arte e rigenerazione urbana’.

Promosso dagli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Lecco e di Monza e della Brianza, da Level Office Landscape e dal Rotary Club Merate Brianza, il talk vedrà la partecipazione di numerosi ospiti, tra cui progettisti e artisti di calibro internazionale per raccogliere spunti da progetti di riqualificazione e rivitalizzazione degli spazi urbani di successo. Il verde, la luce, la street art sono infatti elementi attrattivi che restituiscono bellezza agli angoli degradati delle città.

Massimo Gianquitto, architetto e CEO di Level Office Landscape, modererà gli interventi focalizzati sulla convivenza tra arte, architettura e paesaggio urbano con un focus sulla Street Art, nuova forma di comunicazione che ha contribuito a ridefinire lo spazio urbano, in termini di fruizione, significato ed estetica. Nata come evoluzione del writing degli anni ’70, arte di protesta delle contro culture negli anni 2000, si è integrata nello spazio pubblico, diventando uno strumento per ridefinire zone della città, rielaborandone l’estetica. Da fenomeno spontaneo, inizialmente ritenuto al pari del vandalismo, nel tempo la Street Art è stata rivalutata e impiegata da amministrazioni comunali, aziende, agenzie di comunicazione, studi di architettura, come risorsa per migliorare il tessuto urbano, donando colore e significato a zone della città altrimenti anonime.

Ad aprire la giornata, l’intervento dell’architetto Michela Locati, presidente dell’Ordine degli Architetti, P.P. e C. della Provincia di Monza e della Brianza che racconterà di come gli interventi di riqualificazione degli spazi pubblici rappresentino preziose occasioni per restituire alla città nuovi luoghi verdi, più attrattivi e inclusivi. “Anche un mero intervento di ripavimentazione, con l’utilizzo dei moderni materiali performanti in termini di drenaggio e accoglimento del verde oltre che di restituzione estetica, può trasformare un anonimo spazio di passaggio in un luogo di permanenza”, sostiene l’architetto. “Alla base di tutto vi è l’importanza del progetto, il cui successo si rileva in termini di presenza di persone che fruiscono dei luoghi trasformati e della sicurezza che si ingenera laddove vi è vita sociale”.

L’architetto Anselmo Gallucci, presidente dell’Ordine degli Architetti P.P. C. della Provincia di Lecco, riprenderà i modelli di trasformazione delle città fino a quello attuale della rigenerazione urbana, sottolineando le potenzialità e i limiti di questa nuova modalità intervento urbano. Sottolinea l’architetto: “Si tratta insomma di valutare in modo completo il tema della preesistenza storicoambientale, di individuare le nuove funzioni in grado di rivitalizzare la porzione di città interessata, di prestare la necessaria attenzione ai temi della sostenibilità ecologica degli interventi e rispondere in primo luogo alla domanda progettuale proveniente da chi abita la città con l’obiettivo di rendere quest’ultima sempre più abitabile”.

Il presidente in carica del Rotary Club Merate, Nicola Piazza, parlerà del progetto artistico di arte partecipata dal titolo ‘Street Art nelle scuole’, iniziativa che vede il coinvolgimento di artisti nazionali italiani, docenti di storia dell’arte e naturalmente gli studenti, fulcro attorno al quale è costruito progetto. Nato nel 2019 che ha preso vita con il Liceo M. Agnesi e l’I.S.S. F. Viganò e ha coinvolto, nei successivi anni scolastici, altre scuole superiori del territorio quali: I.I.S.S. A. Greppi a Monticello Brianza, I.I.S.S. V. Bachelet a Oggiono e per l’anno scolastico in corso il Liceo scientifico e musicale G.B. Grassi di Lecco.