OSTETRICIA, PROCESSO PER GRAVIDANZA INTERROTTA A DUE MEDICI DEL ‘MANZONI’

LECCO – Due medici di Ostetricia dell’ospedale di Lecco, R.T. e E.M., sono a processo per lesioni colpose aggravate e interruzione della gravidanza per quanto accaduto il 22 marzo 2019, quando al ‘Manzoni’ arrivò una donna di 31 anni incinta, residente a Calolziocorte, alla 34a settimana e con forti dolori all’addome.

La donna venne presa in carico prima al Pronto Soccorso poi dagli specialisti del reparto di Ostetricia e perse il bimbo che aveva in grembo; venne sottoposta a un delicato intervento per un “infarto intestinale”.

Oggi davanti al giudice Paolo Salvatore è stata sentita la parte lesa, che ha raccontato quanto accaduto, quindi medici e infermieri del Manzoni.

Durante la sfilata di testi, che ha occupato l’intera mattinata, sono stati ricostruiti i fatti – dall’arrivo in ospedale fino all’intervento chirurgico. Numerose le domande per fare chiarezza e accertare le responsabilità. Nella prossima udienza saranno sentiti i periti.

