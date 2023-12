UNICA + PROVINCIA LC/SONDRIO, DIRIGE UN COMASCO. CHE ARRIVA DA CREMONA

LECCO/CREMONA – Guido Lombardi, chi era costui? In effetti, a Lecco non è che il nome del giornalista comasco fino a ieri direttore di Cremona1 sia così noto. Anzi. Fatto sta che dopo diversi tentativi, non pochi dinieghi, una ricerca quasi affannosa e l’accettazione “a tempo” (sembra non all’insegna dell’entusiasmo) del ruolo provvisorio di guida editoriale della nuova aggregazione tra Unica TV e i cartacei la Provincia di Lecco e di Sondrio da parte di Diego Minonzio, ecco sbarcare in via Fiume l’atteso capo dei contenuti di ‘Enova‘ (vedi nostre anticipazioni esclusive).

Un compito mica da ridere, per questo poco più che quarantenne, originario di Como – Liceo Classico ‘Alessandro Volta’, prima della laurea alla Cattolica – passato per poco più di un anno al Giornale di Brescia, pagine Economia, quindi “Direttore responsabile-Editor in chief” (così annota la sua pagina su Linkedin) di Cremona 1-CremonaOggi-CremaOggi-OglioPoNews-CremonaSport.

E dunque, il lecchese medio si chiede: chi è questo Lombardi? Lo scoprirà presto, già da gennaio 2024 quando quest’ultimo assumerà – sembra con contratto annuale – la direzione dell’ambizioso progetto voluto da Unica, Sesaab (editrice della Provincia) e diversi soci imprenditori. Per lui, subito un corso accelerato di “lecchesità” vista la carenza almeno apparente in questo campo, quindi la maxi sfida di innovare – verbo ripetuto come un mantra nell’ambiente della assonante Enova – ma soprattutto di riuscire a risollevare le sorti di testate non esattamente in forma. Specie le due cartacee, le cui performance in edicola (affermano i bene informati ma soprattutto i dati ufficiali di vendita) sono ben al di sotto di quelle cifre a 4 zeri che rappresenterebbero il classico break even. Ovvero, il minimo al di sotto del quale un giornale vecchio stampo non sta in piedi. In più c’è la TV, ma all’orizzonte si stagliano i traguardi da far tremare le vene ai polsi che la nuova società si è data come punto di arrivo. Cioè la creazione di “un polo informativo multimediale con lo sguardo rivolto al futuro, una redazione integrata carta, tv e digitale: tra memoria storica del territorio e nuovi linguaggi comunicativi”. Parola della stessa Enova. Con corsi, educational, intelligenza artificiale e chi più ne ha, più ne metta.

Il tutto, nelle mani di un giovane direttore dal curriculum ultimamente assai cremonese e che – affermano dalla città del Torrazzo – avrebbe salutato gli ormai quasi ex colleghi comunicando di andare a dirigere “una piccola tv lecchese“.

Gli auguri sono di prammatica.

ElleCiEnne

