MOLTENO – Il Salumificio Riva Molteno esce a testa alta dalle Final Eight di pallamano. Non bisogna mai dimenticare da dove si è partiti e dove si è arrivati. Molteno, un piccolo paese della Brianza lecchese, con l’Handball Club San Giorgio è riuscito a inserire il proprio nome tra le migliori otto squadre d’Italia, nel campionato di pallamano in Serie A2.

La squadra moltenese conclude il suo cammino con una vittoria, un pareggio e una sconfitta: un bottino che purtroppo non ha permesso al team di Branko Dumnic di approdare alle semifinali della Final Eight di Chieti. Il Salumificio Riva Molteno, dopo il terzo posto conquistato nel campionato di A2, ha raggiunto comunque un risultato molto importante: la partecipazione alla prossima Serie A Silver, che sarà composta da 12 squadre in tutta Italia.

Il team lecchese alle Final Eight di Chieti, ha fatto parte del Girone B insieme alla Pallamano Trieste, allo Sparer Eppan e al Genea Lanzara. La prima sfida in programma è stata mercoledì 3 maggio dove il Salumificio Riva Molteno è uscito sconfitto 36-27 contro gli altoatesini dello Sparer Eppan, con Giacomo Redaelli autore di dieci reti. Trieste, intanto, superava Lanzara. Il giorno successivo, nella seconda giornata, il Salumificio Riva Molteno ha affrontato i campani della Genea Lanzara in una sfida dominata dalla formazione capitanata da Samuele Riva. Il risultato finale è stato di 31-25. Ancora al top Giacomo Redaelli a segno con ben tredici gol. Il match giocato invece tra lo Sparer Eppan e il Trieste si è concluso in perfetta parità 24-24.

Venerdì 5 maggio, la sfida decisiva contro la Pallamano Trieste. Un Molteno che si è trovato anche a -4, a otto minuti dalla fine, e con l’infortunio che purtroppo ha colpito Leonardo Colombo. Partita combattuta fino alla fine, dove i ragazzi moltenesi sono riusciti a pareggiare 20-20 (primo tempo 10-10), un risultato che purtroppo non li ha premiati.

“Bravi i ragazzi – dice il ds Matteo Somaschini – rimane il rammarico di non aver centrato la semifinale, turno che era alla nostra portata. Purtroppo queste partite le vince chi sbaglia meno. La squadra esce comunque a testa alta da questa Final Eight”.

Salumificio Riva Molteno: Marco Donadello, Nicolò Garroni, Giacomo Redaelli, Lorenzo Galizia, Gioele Mella, Riccardo Bonanomi, Samuel D’Aguanno, Marko Vidovic, Davide Tagni, Leonardo Colombo, Samuele Riva, Riccardo Crippa, Alessandro De Angelis, Lorenzo Beretta, Davide Campestrini, Gabriele Randes.