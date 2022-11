MIRA (VE) – Il calendario nazionale di Serie A2 di pallamano proponeva, per la giornata di sabato 12 novembre, gli incontri della nona giornata di andata. Il Salumificio Riva Molteno del tecnico montenegrino Branko Dumnic, faceva visita al fanalino di coda del girone A, il team veneto dell’Arcobaleno di Oriago. Pronostico ampiamente rispettato con la compagine moltenese che conquista la seconda vittoria consecutiva, dopo il successo interno contro Cologne, superando i veneti con il risultato di 30-40 (primo tempo 14-19) e rientrando decisamente nelle posizioni di alta classifica del girone.

LA CRONACA

Partenza impeccabile per la formazione di Dumnic che nello spazio di pochi minuti infila un break di 0-4 grazie alle reti di Vidovic, Tagni e una doppietta di Davide Campestrini. I locali riescono in parte a ricucire il gap. Poi un altro allungo del Salumificio Riva Molteno con i primi trenta minuti che si concludono sul 14-19, con la rete nel finale del primo tempo di Samuele Riva, appena rientrato da un lungo infortunio.

Nella seconda frazione di gioco, il Molteno riparte con il piede sull’acceleratore, e grazie a una fase offensiva rapida e concreta, una difesa più attenta, al 37’ il tabellone segna 16-23. Il match si può ritenere concluso. Bravo il Salumificio Riva Molteno a mantenere la giusta concentrazione, a essere efficace nei contropiedi, rimanere concentrato in difesa. La squadra ospite, per tre volte, riesce anche a portarsi sul +12.

“Obbiettivamente il risultato denota difese sterili, ma con una fase offensiva importante da parte della squadra – ha detto il ds moltenese Matteo Somaschini -. L’importante era vincere. Nel primo tempo abbiamo avuto qualche momento di scarsa concentrazione dove abbiamo permesso a Oriago di rientrare in partita. All’inizio del secondo tempo i ragazzi hanno effettuato una difesa più aggressiva, allungando il divario sul team veneto. Di nuovo un’ottima partita di Marko Vidovic con nove reti, altrettanto quella di Davide Campestrini, Alessandro De Angelis. Ma un plauso va a Davide Tagni che ha giocato una partita magistrale. Vittoria meritata per Molteno, ma bisognerà lavorare molto sul piano difensivo, perché prendere trenta reti non è purtroppo un segnale positivo. Comunque siamo pronti per affrontare le prossime sfide. La squadra sta crescendo di partita in partita e aspettiamo anche il rientro dei tanti giocatori infortunati. Questo ci fa ben sperare per il futuro”.

Salumificio Riva Molteno: Donadello, Sala, Bonanomi 5, D’Aguanno 1, Stefano Riva, Vidovic 9, Tagni 7, Samuele Riva 4, Tommaso Crippa 2, Riccardo Crippa 2, De Angelis 3, Beretta 1, Campestrini 6, Redaelli, Randes.