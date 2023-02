CASSANO MAGNAGO (VA) – Momento cruciale della stagione per il Salumificio Riva Molteno, sceso in campo nel posticipo di domenica pomeriggio al Pala Tacca sull’ostico campo del Cassano Magnago, nel derby lombardo, valido per la sesta giornata di ritorno del campionato nazionale di Serie A2 di pallamano.

La squadra di Branko Dumnic ha risposto a ogni dubbio o preoccupazione, vincendo con merito per 21-29 (primo tempo 9-15) sul campo varesino, in una sfida ben gestita dall’inizio alla fine da parte del team lecchese.

La cronaca della partita inizia con il Salumificio Riva Molteno che parte subito forte, portandosi sul 2-5 grazie alle reti di Redaelli, Garroni, Tagni e alla doppietta di Campestrini. I locali hanno una bella reazione portandosi sul -1 (6-7). Ma nello spazio di pochi minuti il team moltenese si riporta sul +6 (7-13), un divario che viene difeso fino alla conclusione del primo tempo.

Nella ripresa il Molteno mantiene una forte lucidità, gestendo molto bene la partita, e anche il vantaggio acquisito nei primi trenta minuti di gioco. Al 53′ arriva il massimo vantaggio per la squadra lecchese con il punteggio di 17-25. Due punti molto importanti conquistati dal Salumificio Riva Molteno che porta la squadra oronero al terzo posto in classifica, a parimerito con i veneti del Torri, dopo la sconfitta Belluno. Da sottolineare per la squadra lecchese, anche un ottimo girone di ritorno, con cinque vittorie ed una sola sconfitta.

“Posso tranquillamente affermare che abbiamo vinto meritatamente – le parole del ds Matteo Somaschini dopo il match -. I ragazzi sono scesi in campo molto motivati, mettendo in atto tutte le situazioni tecniche e tattiche richieste dal tecnico Dumnic. Molto bene Randes in porta, insieme all’esperienza di alcuni nostri atleti e la dinamicità dei giovani, il Molteno ha chiuso un primo tempo quasi perfetto”.

“A inizio ripresa il Molteno ha perso un po’ di smalto e concentrazione e Cassano si è avvicinato – continua Somaschini -. Dumnic ha chiesto un time-out, uno stop che è servito ai ragazzi per riprendere in mano le redini del gioco e di allungare decisamente. Bravi tutti, compresi i nostri giovani dell’Under 20. Un Molteno compatto e pronto per conquistare gli obbiettivi che ci siamo prefissati a inizio stagione. Ovviamente – conclude Somaschini – la strada è ancora lunga, ma questa vittoria era molto importante. Bisogna continuare a rimanere sul pezzo e pensare alla prossima sfida”.

Salumificio Riva Molteno: Marco Donadello, Nicolò Garroni 4, Giacomo Redaelli 5, Gioele Mella 1, Riccardo Bonanomi 4, Samuel D’Aguanno, Marko Vidovic 3, Davide Tagni 3, Leonardo Colombo, Samuele Riva 2, Alessandro De Angelis 3, Lorenzo Beretta, Manuel Redaelli 1, Davide Campestrini 3, Lorenzo Redaelli, Gabriele Randes.