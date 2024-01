PALLAVOLO. LA PICCO TORNA A SORRIDERE, PADOVA BATTUTA 3-0

LECCO – Sorride l’Orocash Picco Lecco nel match d’esordio alla fase Pool salvezza di serie A2. Al Bione le ragazze di coach Gianfranco Milano hanno spazzato via Padova con un perentorio 3-0 in circa un’ora e mezzo di gioco. Una vittoria che fa tornare uno squarcio di sereno nel cielo biancorosso, pronto ad affrontare la trasferta in calendario a Pescara domenica con il morale bello alto.

LA CRONACA

Nel primo set una ace di Zojzi determina il 5-5, quindi “muratore” Piacentini cementa l’8-6, segue un diagonale vincente di Conti (16-10), poi Sassolini si alterna con Rimoldi in palleggio (quest’ultima al rientro dopo l’infortunio), una ace di Sassolini ricorda il 22-18 un primo tempo di Piacentini sussurra il 24-22 chiude i giochi un muro punto di capitan Caneva. Nel secondo gioco si parte forte, Lecco va sul 3- 0 grazie anche ai tre turni di battuta consecutivi di Piacentini, brava a mettere in ambasce la retroguardia ospite in difficoltà nella ricostruzione. Una magia di Zojzi e siamo 6-1, Caneva fissa il 9-2, Nardelli l’11-5, Conti mira la parallela (18-16), si solca il 24-20 prima che Zojzi determini il 25-21. Insomma Lecco appare decisamente più in palla di Padova, abile nei momenti topici a mettere davanti il naso e assicurarsi i parziali. Nel terzo set, ecco il 3-3, Piacentini regala il 6-5, sussulto ospite e siamo 14-16, segue un primo tempo di Caneva, a cui aggiunge a stretto giro il muro del 16-16. Servizio vincente dalla linea dei nove metri di Conti (18-16), altro ace di Zojzi per il 23-18, infine il lob di Conti prima e l’ex di turno Nardelli mettono a referto set e partita.

Tre punti importantissimi vengono aggiunti in classifica, in vista della trasferta abruzzese di Pescara. Sulla carta il successo pieno non dovrebbe sfuggire considerando che le locali sono cenerentole del girone con un solo punto all’attivo, a patto che non si sottovaluti l’avversario. Ricordiamo che la Picco ha recentemente prelevato dalla formazione cipriota del Aris Polemiov Vc la 26enne schiacciatrice russa (sostituisce l’argentina Salinas) naturalizzata Bielorussa Diana Kadyrova, che si stava allenando con il Melendugno, atleta naturalmente rimasta in panchina che potrebbe rilevarsi utile nel prossimo futuro.

Orocash Picco Lecco – Alta Fratte Padova 3-0

(25-22, 25-21, 25-19)

Picco Lecco: Rimoldi, Zojzi 12, Conti 13, Sassolini 1, Piacentini 8, Cantaluppi, Barbagallo (libero), Caneva 9, Nardelli 8. N.E: Kadyrova, Mainetti, Frigerio, Morandi. All: Milano.

Padova: Volpin 12, Piccinin, Cicolini 12, Magnabosco 6, Pasa 1, Vega, Trampus 7, Fanelli 4, Bortolot 2, Masiero (libero), Rizzo 8. N.E: Pavei, Wabersich, Menegaldo. All: Rondinelli.

Arbitri: Adamo, Mannarino.

Classifica Pool salvezza: Brescia 29, Offanengo 26, Melendugno 20, Picco, Bologna 19, Soverato 17, Olbia 15, Costa Volpino 13, Padova 11, Pescara 1.

Alessandro Montanelli