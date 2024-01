PALLAVOLO. UNA PICCO SVUOTATA LASCIA CAMPO A SAN GIOVANNI

LECCO – Seconda gara interna consecutiva per l’Orocash Picco Lecco nell’ultima gara della fase regolare, davanti al proprio pubblico. Se nel match con la seconda forza del campionato, nonostante la rimonta subita, Lecco aveva in ogni caso strappato un punto, con San Giovanni in Marignano quarta in classifica, set di partenza escluso, il sestetto biancorosso si è quasi consegnato senza colpo ferire nelle mani dell’avversario uscito vittorioso dal Bione 1-3.

LA CRONACA

Nel primo set Lecco gira bene, Zojzi mette giù il 4-4 poi si vira sul 14-13 un ace della stessa ragazza racconta il 19-13, quindi un altro servizio vincente dalla linea dei nove metri di Nardelli regala alla Picco ben sei palle set, messo in cascina da Lecco per 25-20. Da qui in avanti si spegne definitivamente la luce, il sestetto di coach Gianfranco Milano appare arruffone senza idee né costrutto, si lasciano cadere a terra palloni incredibili… Insomma, in campo Lecco ci è rimasta solo fisicamente. Nel secondo parziale le romagnole vanno in fuga sul 7-11, 17-20, finendo per sigillare il gioco 18-25.

Ed eccoci al terzo, un mani fuori di Zojzi determina il 7-7, le ospiti sospinte dalla schiacciatrice ed ex azzurra di tante battaglie Serena Ortolani (in tribuna seguita anche dal marito ex tecnico dell’Italia donne e ora coach di Trento in A1) Davide Mazzanti, sprintano sino al 10-17, nel Lecco Milano cerca di mandare in campo esperienza rischiando in palleggio l’indisposta Rimoldi in luogo di Sassolini in verità un po’ in ombra. Nulla da fare; San Giovanni si porta sul 13-20 e 16-23 firmando sul definitivo 18-25. Il quarto periodo viene aperto da un ace di Conti (4-2), poi ecco il 6-6, un ace del nuovo arrivo in casa Lecco, Cantaluppi fissa il 10-15 si prosegue sull’11-18, la saracinesca viene chiusa da Serena Ortolani che “spiega” alla scolaresca il 18-25, risultato ripetuto per ben tre volte dalle ospiti.

Decisamente due passi indietro rispetto al match della scorsa settimana e non solo perché non sono stati marcati punti in tabella, intanto domenica la Picco Lecco nell’ultimo incontro della fase regolare va a far visita al Mondovì quinto in graduatoria con 28 punti, altra tappa proibitiva.

Orocash Picco Lecco – Omag Mt San Giovanni in Marignano 1-3

(25-20, 18-25, 18-25, 18-25).

Picco Lecco: Nardelli 11, Piacentini 9, Conti 10, Zojzi 14, Caneva 10, Sassolini 2, Barbagallo (libero), Cantaluppi 5, Rimoldi, Mainetti, Morandi. N:E Frigerio All: Milano.

San Giovanni: Nardo 14, Parini 11, Ortolani 21, Pecorari 8, Consoli 11, Turco, Caforio (libero), Meliffi, Cangini. N:E, Ghibaudo, Giacomello, Salvatori. All: Bertini.

Arbitri: Giulietti, Faia.

Classifica: Macerata 41, Cremona 40, Montecchio 35, San Giovanni 31, Mondovì 28, Offanengo 20, Melendugno 19, Picco Lecco 16, Olbia 15, Costa Volpino 10.

Alessandro Montanelli