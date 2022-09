LECCO – Il PD ed il centrosinistra escono chiaramente sconfitti da queste elezioni, impossibile non negarlo. Dieci anni di Governo in cui troppo spesso non abbiamo saputo dare risposta ai veri problemi del paese hanno portato a questo risultato. Ora al centrodestra la responsabilità di governare, ma non staremo certo a guardare. Ci sarà bisogno di un partito nuovo, ancora più presente sui territori come stiamo facendo passo dopo passo a Lecco, con una visione, idee ed un approccio nuovi.

Nella provincia ci sono risultati incoraggianti, penso alle percentuali di Lecco città, di Merate e di altri centri della nostra provincia, ma dobbiamo imparare a rappresentare tutti i territori per non abbandonare i nostri elettori.

La candidatura di Laura Bartesaghi è un segnale dal quale ripartire dentro e fuori il PD, perché comunque sono andate queste elezioni c’è una generazione che vuole risposte. Ripartirei dall’entusiasmo che tanti giovani hanno messo in questa campagna elettorale e da un partito che malgrado tutto è vivo.

Ora il compito è quello di iniziare da subito a riflettere su quello che è successo e ripartire con quei progetti che ci eravamo immaginati prima della caduta del Governo che hanno come priorità il coinvolgimento, l’ascolto e lo studio per dare risposte ai problemi del territorio e del paese.

Manuel Tropenscovino

Segretario Provinciale del Partito Democratico