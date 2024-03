PENDOLARI LECCO-BERGAMO. LINEA DIRETTA DI AUTOBUS PER GLI STUDENTI DI CALOLZIO

LECCO – Martedì pomeriggio, presieduta dal prefetto Sergio Pomponio, una riunione finalizzata a delineare un punto di situazione e un quadro di sintesi in ordine alle esigenze di mobilità per gli utenti della linea ferroviaria Lecco-Bergamo che, come noto, è interrotta a Ponte San Pietro a causa di lavori infrastrutturali, la cui durata è prevista in tre anni. All’incontro hanno partecipato, tra gli altri, il Consigliere Regionale Mauro Piazza, il Presidente della Provincia, Alessandra Hofmann, i Sindaci dei Comuni di Calolziocorte, di Paderno d’Adda e di Robbiate, i rappresentanti dell’Unità Organizzativa Trasporto Pubblico di Regione Lombardia, i rappresentanti di RFI, di Trenord e di ATPL.

All’esito dell’articolato confronto è emerso che, ferme restando le soluzioni attuate nella fase iniziale che hanno consentito di dare una prima risposta, seppure non esaustiva, alle esigenze dell’utenza, è possibile individuarne ed attuarne altre, con il concorso di tutti gli Enti, valide anche nel medio periodo.

Più in dettaglio, Trenord ha programmato, a decorrere dalla fine del mese di marzo, l’attivazione di due treni Caravaggio, che implementeranno la corsa ferroviaria delle 6.49, dalla stazione di Paderno d’Adda, già in funzione per far fronte alle nuove esigenze dei pendolari.

Quanto al servizio di autobus, a partire dal prossimo lunedì 11 marzo, sarà istituito, grazie alla preziosa sinergia di risorse economiche e logistiche tra Regione Lombardia e Trenord, un servizio senza fermate intermedie, calibrato sugli orari scolastici, sulla tratta Paderno d’Adda-Bergamo con partenza alle 6:45 ed arrivo alle 7:40. Detta corsa aggiuntiva sarà attiva dal lunedì al sabato per tutto il periodo scolastico.

Per quanto riguarda, invece, gli studenti di Calolziocorte e del circondario, che frequentino le Scuole Superiori a Bergamo, è in valutazione la possibilità di estendere la linea diretta di autobus da Bergamo a Cisano, in partenza alle 14:08 dal capoluogo orobico, fino al Comune di Calolziocorte. Detta ipotesi dovrebbe concretizzarsi non appena sarà determinato il bacino di utenza degli utilizzatori del servizio.

All’esito dell’incontro, il Prefetto, nel ringraziare le diverse istituzioni e gli Enti coinvolti per l’utile sinergia realizzata, ha assicurato che seguirà personalmente l’evoluzione della problematica anche convocando apposite riunioni con cadenza quindicinale.

“Buone notizie, frutto del lavoro dell’Assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucente che ha dato mandato a Trenord di effettuare il servizio per cercare di mitigare i disservizi e di offrire uno strumento in più agli studenti per raggiungere le scuole alla mattina” commentano il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza e il consigliere provinciale Stefano Simonetti.

“Alla fine sono stati ascoltati i Comuni e le famiglie: la provincia di Lecco non è di serie B e pertanto Regione Lombardia, tramite Trenord, ha disposto, da lunedì prossimo, l’impiego di due bus sostitutivi da Paderno per ovviare ed evitare che per i ragazzi lecchesi il percorso verso le scuole bergamasche diventasse un viaggio della speranza, con tempi di percorrenza improponibili”, commenta così Gian Mario Fragomeli, consigliere regionale del Pd. “Ringrazio l’assessore regionale ai Trasporti Lucente e il collega di maggioranza Zamperini per l’impegno che, assieme al sottoscritto, hanno profuso per risolvere la questione, certificata oggi nell’incontro alla Prefettura di Lecco”, conclude Fragomeli.