“QUANDO CRISTO È ERETICO”: AL NUOVO AQUILONE TRE FILM IN PROGRAMMA

LECCO – Il Cinema Nuovo Aquilone propone un percorso cinematografico per la Quaresima dal titolo ‘Quando Cristo è eretico’: tre film capaci di porre domande e favorire una conoscenza più profonda di Gesù.

“La figura di Gesù da sempre ha ispirato il cinema, fin dalla nascita di questa arte, originando molteplici soggetti e opere – spiega mons. Davide Milani, prevosto della comunità pastorale Madonna del Rosario – Molti film su Cristo sono tradizionali nel racconto e hanno lo scopo di rendere in immagini ciò che i Vangeli scrivono. E poi ci sono loro, i film su Gesù che hanno fatto discutere, suscitando polemiche e dibattiti a non finire, spesso censurate e definite ‘eretiche’ ma che hanno avuto il pregio di porre Cristo al centro del dibattito culturale (e non solo)”.

“Opere che nelle intenzioni degli autori non intendevano essere blasfeme o offensive, ma che secondo ‘l’angolazione’ di lettura particolare del regista, avevano l’obiettivo di approfondire l’originalità di Gesù, la dirompente novità della sua figura, la forza della sua parola, il segno indelebile che ha lasciato nella storia e nelle vite delle persone”, aggiunge Milani.

Il primo appuntamento è sabato 9 marzo, alle 17, con ‘Il Vangelo secondo Matteo’ di Pier Paolo Pasolini. La rassegna proseguirà poi sabato 16 e 23 marzo, sempre alle 17, rispettivamente con ‘Jesus Christ Superstar’ di Norman Jewison e ‘L’ultima tentazione di Cristo’ di Martin Scorsese. Le proiezioni sono accompagnate dall’introduzione e dalla riflessione di mons. Davide Milani. Il biglietto d’ingresso è a 5 euro, acquistabili alla cassa del cinema o prenotabili online.