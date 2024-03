PERDITE IDRICHE, A LECCO UN 2024 DI LAVORI. UTENTI AVVISATI CON SMS E APP

LECCO – Lario Reti Holding ha, nell’ultimo anno, avviato un’ampia serie di attività relative alla ricerca e riduzione delle perdite idriche, finanziate anche dall’Unione Europea e dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti tramite i fondi PNRR. Il prossimo Comune ad essere interessato da tali attività sarà quello di Lecco, dove verranno realizzati diversi interventi per la gestione delle pressioni di esercizio.

“Si tratta di una delle attività fondamentali per la prevenzione delle perdite ed è riconosciuta come tale da diverse organizzazioni ed Enti internazionali, poiché garantisce una minore usura delle tubazioni, aumentandone la vita utile e riducendo le rotture, con conseguente risparmio di acqua” segnala Vincenzo Lombardo, direttore generale di Lario Reti Holding.

Le utenze che saranno oggetto di questa riduzione di pressione sono già state contattate direttamente tra la fine di dicembre e l’inizio di gennaio e riceveranno un SMS di avviso nel periodo immediatamente precedente all’avvio della regolazione pressioni. Tali avvisi saranno diramati da Lario Reti Holding tramite il servizio di messaggistica Avvisami: la registrazione al servizio SMS Avvisami è gratuita e libera tramite il sito avvisami.larioreti.it ed è possibile per tutti i cittadini della Provincia di Lecco (inclusi gli utenti indiretti, cioè residenti in condominio e/o non intestatari di un contratto di fornitura).

Le attività previste per la riduzione delle perdite prevedono inoltre la continuazione della sostituzione dei contatori tradizionali con quelli elettronici e “smart” – operazione già in corso dall’autunno 2023 – nonché la sostituzione e il potenziamento di diverse tratte di acquedotto. In particolare, questi lavori stanno coinvolgendo le vie Belfiore, Volta e La Marmora – previste in conclusione durante la primavera – mentre successivamente verranno sostituite le reti di via Polvara e via alla Spiaggia.

Al termine di tutti i lavori, previsto per la fine del 2024, le opere risulteranno interrate e i luoghi saranno ripristinati allo stato iniziale. Grazie alla gestione delle pressioni e alle successive attività di ricerca e riparazione delle perdite, per la sola città di Lecco si prevede di risparmiare fino a 1,4 milioni di metri cubi di acqua ogni anno, sufficiente a riempire 560 piscine olimpioniche. Ciò acquista rilevanza ancora maggiore a seguito delle situazioni di siccità recentemente verificatesi nella nostra provincia come in tutto il Nord Italia e della resilienza che il Servizio Idrico Integrato è chiamato a dimostrare di fronte ai cambiamenti climatici in atto.