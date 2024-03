PICCO LECCO. 8 SU 8 A BOLOGNA, LA SECONDA SERIE È AL SICURO

LECCO – Una Orocash travolgente in questa fase della pool salvezza centra l’ottava vittoria consecutiva su altrettanti incontri espugnando 2-3 Bologna.

Un percorso sin qui netto grazie a cui Lecco si riconferma in A2, strappando di fatto il lasciapassare al suo terzo anno di fila nella seconda serie nazionale del volley italiano. Nonostante avesse già in cassaforte la permanenza in categoria, Lecco non ha fatto sconti gettando nella polvere il sestetto felsineo che, complice la sconfitta, viene rigettato nella bagarre salvezza; in questo senso le prossime due gare saranno determinanti in casa Bologna.

Match con un canovaccio abbastanza insolito in cui solo nel quarto e quinto set si è giocato punto a punto, per il resto trama a senso unico ora per l’una ora per l’altra. Nel set d’apertura vince il Bologna dell’ex Tresoldi 25-15, nei due successivi le ragazze di coach Gianfranco Milano passeggiano 12-25, 15-25, quindi ecco il 25-23 locale e il 13-15 nel quinto al tiebreak.

Nel prossimo turno un’altra trasferta attende la Picco, ospite del Brescia in una gara che non ha più nulla da dire considerato le posizioni di classifica occupate da entrambe le contendenti. Di sicuro si giocherà con la tranquillità di non dover vincere a tutti i costi, e di conseguenza libere di testa per aver raggiunto l’obiettivo prefissato.

Vtb Fcredil Bologna- Orocash Picco Lecco 2-3

(25-15, 12-25, 15-25, 25-23, 13-15).

Bologna: Ristori 12, Nierotti 7, Tellaroli 21, Lotti 10, Tresoldi 11, Saccani 3, Laporta (libero), Bovolo 5, Rossi 2, Taiani, Fiore. N.E: Bongiovanni, Del Federico. All: Alberti.

Lecco: Kadyrova 17, Piacentini 14, Conti 17, Nardelli 15, Caneva 7, Sassolini 1, Barbagallo (libero), Zojzi 3, Morandi 1, Frigerio, Invernizzi. N.E: Badalamenti, Mainetti, Cantaluppi. All: Milano.

Arbitri: Cavicchi, Toni.

Classifica: Offanengo 44, Brescia 39, Picco Lecco 37, Melendugno 32, Olbia 30, Bologna 29, Costa Volpino 23, Soverato 21, Padova 19, Pescara 1. Le ultimi cinque retrocedono in Serie B1. Alessandro Montanelli.