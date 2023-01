LECCO – La Orocash Picco Lecco si prepara per la prima partita del 2023. Dopo la vittoria di Santo Stefano nel derby di casa con Albese, le biancorosse guardano alla trasferta di domenica 8 gennaio contro il Mondovì.

“Abbiamo ripreso l’attività di preparazione atletica in vista della partita di domenica a Mondovì le parole di Gianfranco Milano, primo allenatore della Picco -. Una squadra che è reduce da un’ottima vittoria in Coppa Italia che gli consentirà di accedere alle fasi finali. La conosciamo molto bene e sappiamo di dover puntare su più coesione nella prossima sfida. È una compagine che punta a inserirsi nelle prime sei. Il nostro obiettivo è muovere la classifica e iniziare nel migliore dei modi il nuovo anno. A livello fisico stiamo tutti bene, abbiamo recuperato quelli che erano i piccoli acciacchi tipici di metà campionato. Mancano dieci partite e faremo di tutto per portare a casa il nostro obiettivo”.