PICCO LECCO: DAL CLUB ITALIA ARRIVA GIORGIA AMORUSO, SCHIACCIATRICE

LECCO – La Pallavolo Picco Lecco annuncia l’ingresso di Giorgia Amoruso nel roster per la prossima stagione di Serie A. Giorgia, cresciuta nei ranghi giovanili di club prestigiosi come Segratese e Bracco Pro Patria e con un’importante esperienza al Club Italia, è pronta a portare il suo talento e la sua passione a Lecco.

Nata e cresciuta in una famiglia di pallavolisti, Giorgia ha iniziato a giocare a pallavolo all’età di 9 anni. Dopo aver perfezionato le sue abilità nel Busnago Volleyball Team per tre anni, ha trascorso gli ultimi due anni al Club Italia, dove ha acquisito un’importante esperienza formativa e personale.

“La passione per la pallavolo mi è stata trasmessa dai miei genitori che sono ex pallavolisti – racconta Giorgia – Dopo l’esperienza di grande formazione che sto vivendo al Club Italia e la crescita personale, penso sia arrivato il momento di giocare in una squadra di Serie A per mettere in pratica quanto ho imparato e raggiunto e per continuare il percorso di crescita”.

Giorgia ha scelto la Picco Lecco per la sua storia e la visione sportiva che condivide: “Picco Lecco è una realtà storica con una visione della pallavolo che mi trova d’accordo, sia nei traguardi da raggiungere che nello spirito delle squadre che partecipano ai vari campionati – spiega -. Accolgo con piacere la possibilità che mi offre di continuare il mio percorso di crescita e contribuire ai loro obiettivi.”

“Sono sicura che mi troverò bene e non vedo l’ora di iniziare questa esperienza insieme!” conclude Giorgia, esprimendo entusiasmo e fiducia per il suo nuovo capitolo a Lecco.