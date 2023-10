LECCO – Domenica 29 ottobre alla 15:30 riprende una ‘storica’ rassegna del Cenacolo Francescano: ‘Piccoli e grandi insieme’. Nata più di trent’anni fa proponendo la visione di alcuni classici film d’animazione, la rassegna ha via via incrementato gli appuntamenti e le proposte.

Così a fine Anni Novanta la proiezione di film si alternava con spettacoli teatrali che sovente prendevano a tema le fiabe. Agli inizi del Duemila gli appuntamenti sono diventati solo teatrali e accanto a compagnie professionistiche si sono esibiti ‘gli attori’ della compagnia del Cenacolo e gli studenti del Liceo Scientifico del Collegio A. Volta di Lecco che alla fine del corso di teatro si esibivano al Cenacolo portando in scena il testo su cui avevano lavorato durante l’anno scolastico.

Dopo la pandemia la rassegna è ripresa offrendo anche spettacoli musicali cambiando ancora la sua fisionomia. Per la stagione 2023/24 che inizia domenica 29 ottobre la fisionomia è ancora un po’ mutata. ‘Mamma mia, quanti mostri!’, il primo spettacolo, vede la Banda Sociale Meratese diretta dal Maestro Marcello Corti raccontare una storia musicale.

I successivi appuntamenti vedranno in scena ‘A metà strada – Storia di Giraffa e Pinguino’ del Teatro del Buratto di Milano, domenica 12 novembre. Il 26 novembre tornano al Cenacolo i burattini con ‘…E vissero felici e contenti’ della compagnia I Burattini Cortesi di Sorisole, in provincia di Bergamo. ‘Missione Natale’ dei Trapezisti Danzerini di Cernusco sul Naviglio racconterà, domenica 3 dicembre, come fare uno spettacolo natalizio un po’ diverso dal solito.

Il racconto classico ‘La Bella e la Bestia’ andrà in scena domenica 21 gennaio 2024. Domenica 4 febbraio la compagnia del Cenacolo Francescano riproporrà ‘Il cerchio delle streghe’, una storia di gnomi, streghe e di un grande albero ambientata a Malgrate alle pendici del monte Barro tratta da un racconto scritto da Attilio Meoli, uno degli attori della compagnia. Domenica 18 febbraio un altro spettacolo teatrale, ‘C’era 2 volte 1 cuore’ di TIB Teatro di Belluno racconterà quanto sia importante che nella vita ci sia amore. La rassegna si concluderà domenica 3 marzo con ‘Mavka e la foresta incantata’, un film d’animazione ucraino che narra delle foreste ucraine, luoghi misteriosi che custodiscono incredibili segreti.