PIÙ DI 220 PERSONE ALLA CENA DI NATALE DELLA PALLAMANO RIVA MOLTENO

MOLTENO – A Costa Masnaga la cena di Natale della società Handball Club San Giorgio Molteno.

All’invito hanno risposto oltre 220 persone, tra cui soci, dirigenti, atleti (dai pulcini ai giocatori della Serie A Silver) insieme alle loro famiglie. In un clima festoso e conviviale, alla cena è seguito un breve discorso del presidente della società lecchese Marco Ratti, che ha ringraziato e augurato buone feste a tutti i partecipanti, oltre ai meritati complimenti ai giocatori della A Silver per l’ultima vittoria in trasferta contro il Lions Teramo.

La serata si è conclusa con una tombolata, ricca di premi gentilmente offerti dagli sponsor.