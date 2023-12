ANCHE A CALOLZIO ATTACCO DI HACKER AI SERVIZI IN ‘CLOUD’: LE MISURE ATTUATE

CALOLZIOCORTE – L’amministrazione comunale informa la cittadinanza che a seguito di un attacco hacker alla infrastruttura di Westpole Italia, azienda certificata che fornisce servizi cloud a PA Digitale, si stanno verificando da qualche giorno e protraendo disservizi sull’infrastruttura informatica comunale.

Da prime valutazioni sembrerebbe che siano stati colpiti circa un migliaio di enti pubblici in Italia.

Ci scusiamo fin d’ora per gli eventuali problemi che potrebbero insorgere mentre nel frattempo gli uffici stanno mettendo in campo tutte le misure per attenuare i disagi fino a risoluzione completa del problema.

“Westpole non ha evidenziato, né durante il periodo di esecuzione dell’attacco, né durante i giorni precedenti, alcuna esfiltrazione di dati”, scrive in una nota PA Digitale. “Abbiamo operato sin da subito per ottenere da Westpole il ripristino di una nuova infrastruttura affidabile e sicura sulla quale, attivando propri gruppi di lavoro in emergenza, ha proceduto alla reimportazione dei dati dei propri clienti partendo da backup di dati, operando, senza limiti di risorse e orario, per garantire un’effettiva, sicura e tempestiva ripresa dei servizi. I clienti – continua la nota – sono progressivamente in fase di riavvio a scaglioni e per gruppi successivi, con le prime riattivazioni avvenute già nella giornata di ieri. Man mano che i singoli clienti vengono ripristinati sulla nuova infrastruttura viene loro riattivato l’accesso ai servizi applicativi e da quel momento il cliente potrà tornare ad operare nel sistema”.

Michele Carenini