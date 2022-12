LECCO – Nel mese di dicembre, al Planetario civico di Lecco, i consueti momenti di approfondimento saranno affiancati da una programmazione ispirata alle festività natalizie, con particolare attenzione ai bambini. Sono due i sabati dedicati ai più piccoli (età consigliata dai 3 ai 7 anni), il 17 e il 24 dicembre, che offriranno la proiezione in cupola Alla ricerca di Santa Claus, mentre sabato 7 gennaio toccherà a Stelle, incenso e mirra, dedicato a una Befana ‘ritardataria’. Previsti sempre due spettacoli, alle 15 e alle 16.30.

Per le famiglie ritorna il programma sulla Stella di Natale: che fenomeno astronomico si cela dietro le parole dell’evangelista Matteo? A guidare i Magi fu un astro, un evento celeste o si tratta solo di un’invenzione letteraria? Per rispondere a queste domande, tra storia, religione e astronomia, il Planetario civico invita tutti a Palazzo Belgiojoso alle 16 di domenica 18 dicembre, venerdì 23, lunedì 26 e alle 21 di venerdì 30 dicembre. A seguire, appuntamenti della stessa serie anche a gennaio, alle 16 di domenica 1 e di venerdì 6.

I venerdì del Planetario offriranno ancora due appuntamenti, sempre alle 21: il 9 è prevista la proiezione in cupola Dal Toro a Orione: spettacolo nella notte, mentre il 16 ritorna Lorenzo Caccianiga, giovane docente di Fisica all’Università degli Studi di Milano, con la conferenza-laboratorio Dalla chitarra ai quanti: esperimenti dal vivo con le onde. In programma esperimenti curiosi, come la misurazione della velocità della luce attraverso il riscaldamento di una tavoletta di cioccolato al microonde. Appuntamento domenicale con la proiezione in cupola anche l’11 dicembre alle 16.