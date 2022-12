LECCO – Nell’ambito del primo catalogo nazionale ‘Buone prassi nei servizi per il lavoro e le politiche attive’, pubblicato da Anpal Servizi, il progetto territoriale ‘Technortus, orto a misura 4.0’ si è collocato tra le prime dieci buone prassi a livello nazionale per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità. Si tratta di un progetto promosso dal Servizio Collocamento mirato dei Centri per l’impiego della Provincia di Lecco in sinergia con l’azienda Technoprobe Spa di Cernusco Lombardone e la cooperativa sociale Paso Lavoro di Paderno d’Adda.

Il progetto è incentrato sulla creazione e la coltivazione di un orto sociale da parte di persone con disabilità e/o svantaggiate inserite dalla cooperativa sociale Paso Lavoro, che operano all’interno di un’area agricola messa a disposizione dall’azienda Technoprobe. L’iniziativa, che ha beneficiato di un finanziamento iniziale garantito dalle risorse di Dote Impresa di Regione Lombardia, è stata inoltre valorizzata a livello europeo in quanto inserita nelle Best Practices del Pes – Public Employment Services Network sul portale della Commissione Europea, implementato da ciascuno dei 27 Paesi membri dell’Unione Europea.

“Si tratta di un eccellente risultato per il quale ringraziamo tutti gli attori del territorio lecchese che l’hanno reso possibile – hanno commentato la presidente della Provincia di Lecco, Alessandra Hofmann, e il consigliere provinciale delegato a Istruzione, Formazione professionale e Centro impiego, Carlo Malugani – Un risultato che si aggiunge ad altre buone prassi innovative promosse dai Centri per l’impiego della Provincia di Lecco già riconosciute a livello nazionale, tra cui l’istituzione nel 2011 del Tavolo di networking con gli operatori accreditati al lavoro e/o alla formazione del territorio lecchese e, nello stesso anno, l’attivazione del supporto informatico per la gestione delle procedure amministrative per il personale scolastico ai fini del rilascio on line della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro”.