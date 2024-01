POSTE ITALIANE: SERVIZIO ONLINE PER ATTI GIUDIZIARI DEDICATO ALLE AZIENDE E ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

LECCO – Il processo di digitalizzazione di Poste Italiane continua con il nuovo servizio ‘Atto Giudiziario Business Online’, disponibile per Aziende e Pubbliche Amministrazioni della provincia di Lecco.

Il Servizio è accessibile 24 ore su 24 e consente di spedire i documenti su tutto il territorio nazionale in conformità alla normativa vigente grazie al collegamento diretto con i sistemi di Poste Italiane oppure utilizzando partner tecnologici certificati da Poste. Il nuovo servizio è modulare, flessibile e configurabile e semplifica tutte le attività di gestione della corrispondenza in uscita, velocizzando i tempi di invio e riducendo i costi di stampa.

Tutte le attività connesse, infatti, saranno svolte direttamente da Poste Italiane: stampa, imbustamento, apposizione dell’indirizzo, recapito, rendicontazione per il cliente e archiviazione online. Secondo le normative vigenti, inoltre, i clienti possono scegliere di ricevere l’Avviso di Ricevimento dell’Atto Giudiziario anche in formato digitale via PEC in alternativa alla restituzione dello stesso a mezzo posta, passo fondamentale per la completa digitalizzazione del processo di notifica con una riduzione degli errori e dei tempi di accettazione dei documenti e un’accelerazione del processo di restituzione.

Poste Italiane si occupa anche di stampare il codice dell’atto e il numero di pagina sul frontespizio e su ogni foglio del documento spedito e di rendere disponibile il documento stampato con marca temporale e firma digitale di Poste, garantendo così all’Atto Giudiziario Online un valore probatorio superiore a quello tradizionale.

Tutti i documenti vengono stampati su carta certificata FSC (cioè carta ottenuta da legno proveniente da foreste gestite in maniera responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici), per consentire un agevole riciclo delle buste e dei fogli utilizzati.