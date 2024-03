PROCESSIONI DEL VENERDÌ SANTO. ATTENZIONE ALLA VIABILITÀ

LECCO – In occasione di una serie di processioni organizzate questo venerdì in città, istituite una serie di modifiche alla viabilità per consentire il transito in sicurezza dei cortei.

Nello specifico, è istituito il divieto di transito, limitatamente al tempo strettamente necessario al transito delle processioni, dalle 21 in via Gorizia, piazza XXV Aprile, via Montebello, via Bersaglio, via Ai Pini, via Milazzo, via Pozzoli, via Gerenzone, via Seminario, via Monsignor Moneta e via Fogazzaro per il corteo della Comunità Parrocchiale Ss. Mm. Gervaso e Protaso di Castello; dalle 20:30 in via Don Morazzone e via del Sarto per quello della Comunità Pastorale Beato Serafino di Chiuso e Maggianico; dalle 20.30 in piazza Cappuccini, via Santo Stefano, via De Gasperi, via Ca’ Rossa e viale Turati per la processione della Parrocchia di San Francesco; dalle 20.30 in via Caldone, via Cernaia, via Galileo Galilei per la processione della Parrocchia di Acquate; dalle 21 in via Visconti, piazza Manzoni, viale Dante, via Cairoli, piazza Garibaldi, via Sauro, Lungo Lario Isonzo (marciapiede a lago) e via Nava per quella della Comunità Pastorale Madonna del Rosario.

Per le celebrazioni nei rioni di Laorca, Rancio e San Giovanni è istituito il divieto di transito veicolare, limitatamente al tempo strettamente necessario al transito delle processioni religiose promosse dalla Comunità Pastorale Beato Giovanni Mazzucconi e Beato Luigi Monza, dalle 20.30 in via Falk, piazza Sant’Antonio, via Campanella, corso Monte San Gabriele (attraversamento), via Mazzucconi e via san Giovanni Bosco; dalle 20.45 in piazza San Carlo, via Arrigoni, via Mazzucconi e via san Giovanni Bosco; dalle 20.40 in via Don Invernizzi, via Agliati, via Partigiani, via Fucini e via san Giovanni Bosco. Inoltre, è istituito il divieto di transito per gli autobus in via San Giovanni Bosco e nella piazza antistante la Chiesa Santa Maria Assunta dalle 20.30 alle 22.