REPORT 2023 SU COLLOCAMENTO DISABILI E FASCE DEBOLI. INCIDE IL CARO PREZZI

LECCO – Giovedì 28 marzo, nella sala del Consiglio della Provincia di Lecco, si è tenuta una conferenza stampa per la presentazione del Report 2023 Servizio Collocamento disabili e fasce deboli.

Carlo Malugani, consigliere provinciale delegato al Centro per l’impiego, ha introdotto il tema del Collocamento mirato: “Nel 2023 il caro prezzi conseguente ai conflitti bellici ha pesato molto sul budget delle famiglie italiane, in particolare sulle fasce più fragili della popolazione, con la conseguente necessità di un maggiore supporto da parte degli operatori del servizio Collocamento mirato della Provincia di Lecco, che con impegno ha proseguito con le progettualità ormai consolidate e ha realizzato nuove progettualità per una presa in carico sempre più precoce delle persone con disabilità”.

“L’ultimo progetto – ha proseguito Malugani – realizzato dal Servizio Collocamento mirato della Provincia di Lecco, in collaborazione con il servizio Istruzione e Formazione, è il corso rivolto ai docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, che ha lo scopo di fornire agli insegnanti tutti gli strumenti per supportare i giovani, anche con disabilità, nel difficile percorso di orientamento. Sono stati inoltre intrapresi molteplici dialoghi con le società presenti sul territorio – in sinergia con il Promotore 68, che svolge un ruolo di promozione, sensibilizzazione e accompagnamento rivolto alle imprese, per facilitare i percorsi di inserimento e integrazione lavorativa delle persone con disabilità – per favorire una sempre maggior collaborazione anche, e soprattutto, in un periodo di forte mismatch nel mercato del lavoro in Italia”.

“Questo impegno ha portato – ha concluso Malugani – a un significativo aumento degli avviamenti al lavoro di persone con disabilità, che sono passati da 556 del 2022 a 613 del 2023″.

La dirigente della direzione organizzativa Lavoro e Centri per l’impiego Cristina Pagano ha poi approfondito il report e in particolare il progetto del corso di formazione per docenti. Successivamente, il direttore Rete dei Servizi e coordinatore Ufficio dei Piani Ruggero Plebani, la coordinatrice della Rete dei Servizi per le disabilità in ambito territoriale sociale di Lecco e di Servizio di aiuto all’inclusione e alla vita indipendente – Sai Roberta Rigamonti ed Eugenio Brambilla, tutor e mediatore aziendale Servizio educativo al lavoro Agenzia Mestieri Lombardia Uo Lecco, hanno presentato un progetto sperimentale riguardante un servizio di orientamento rivolto a studenti con disabilità, attraverso percorsi di alternanza scuola–lavoro.