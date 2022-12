LECCO – Il Co.Na.Po. – sindacato autonomo Vigili del Fuoco – segreteria Provinciale di Lecco – comunica che “per la prima volta nella storia dei Vigili del Fuoco di Lecco le celebrazioni pubbliche in onore della nostra Patrona Santa Barbara non verranno svolte per volere del personale operativo della sede centrale di piazza Bione”.

La celebrazione pubblica si sarebbe dovuta tenere quest’oggi, 4 dicembre, festa appunto di Santa Barbara.

“Questa scelta – dichiara l’organizzazione sindacale -, molto dolorosa e sofferta, è il risultato della mancata considerazione nei confronti del personale della sede Centrale di Lecco, unica realtà professionista del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco in provincia, dimostrata negli anni da tutti gli organi Istituzionali e politici locali, oltre che dai vertici del Corpo Nazionale stesso. Il personale è oramai stanco di ricevere promesse ad ogni evento pubblico che ci vede partecipi e pretende solo interventi fattivi atti ad avviare e concludere al più presto i lavori per la nuova sede, lavori finanziati da anni che solo per problematiche organizzative non vedono luce; a queste si sono sommate negli ultimi mesi, sembra, problematiche legate all’innalzamento dei costi delle materie prime per poche migliaia di euro”.

“Il personale dei Vigili del fuoco – conclude la nota sindacale – resta sempre a disposizione della cittadinanza con la quale da sempre è instaurato un rapporto di affetto reciproco, come tra l’altro dimostrato in occasione della IV edizione della Settimana Nazionale di Protezione Civile di cui il Corpo Nazionale VVF è componente fondamentale. I Vigili del Fuoco professionisti della sede Centrale renderanno omaggio alla propria patrona Santa Barbara in privato nella propria sede, con l’amarezza di non poterla onorare in compagnia della cittadinanza tutta, come da tradizione. Che Santa Barbara vegli su di Noi”.