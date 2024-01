‘QUARTO PONTE’, LA PROVINCIA REPLICA AI SINDACI: “NOI DA SEMPRE SUL PEZZO”

LECCO – In relazione alla richiesta della Conferenza dei Sindaci del Lecchese sul nuovo ponte tra Pescate e Lecco, emersa nella riunione di oggi, la presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e il vicepresidente e consigliere provinciale delegato alla Viabilità Mattia Micheli hanno preso posizione con una nota diffusa nel pomeriggio:

“Fin da quando l’opera è stata inserita nelle infrastrutture di portata olimpica, siamo stati in contatto con il Gabinetto del Ministro alle infrastrutture e con gli esponenti della Giunta di Regione Lombardia delegati alla partita. Ai fini di garantire il rispetto del cronoprogramma, già prima del periodo natalizio abbiamo condiviso con il Ministro Salvini, che ringraziamo per la sua vicinanza, la possibilità di svolgere un incontro la settimana prossima con gli enti locali coinvolti dall’iter autorizzatorio del manufatto di Pescate. Il Ministro, per le vie brevi, ha garantito che l’opera non subirà ritardi nell’avvio e si è reso disponibile a un incontro che già avevamo annunciato al Sindaco di Pescate prima della comunicazione inviata dalla Conferenza dei Sindaci del Lecchese. I tavoli di confronto e concertazione su passi già avviati, tanto cari alla vecchia politica, li lasciamo fare ad altri. La Provincia è già da tempo concretamente al lavoro per far sì che il cantiere possa partire prima possibile: questa è la cosa fondamentale che interessa i cittadini”.