LECCO – CSV Monza Lecco Sondrio, insieme ad Associazione Gruppo Solidarietà Africa ODV e Dirittinsieme APS e grazie al progetto CHAMPS, propone il percorso ‘Questione di pelle’ con l’obiettivo di promuovere la conoscenza, la consapevolezza e l’impegno di volontari e cittadini nel contrasto a razzismo e discriminazione.

L’iniziativa è aperta agli Enti di Terzo Settore delle province di Monza e Brianza, Lecco e Sondrio. Il primo appuntamento è online per giovedì 30 marzo dalle 17 alle 19 e si intitola ‘Il razzismo è una questione sanitaria?’ Un evento per volontari e volontarie del Terzo Settore, operatori e operatrici sociali e sanitari/e e di sportello (migranti/antiviolenza/d’ascolto, etc) che si rapportano nel quotidiano con persone di origine africana. L’incontro è aperto anche alla cittadinanza.

Il secondo appuntamento è ‘Masterclass’. Sarà in presenza sabato 6 maggio dalle 9 alle 13 presso sala Trentin, via Premuda, 17, CGIL Monza. Riconoscere stereotipi e discriminazioni per un mondo più giusto. Come cambiare prospettiva grazie a storie ispiranti dal mondo delle serie Tv, dei media e dei brand. ‘Color Carne’ è il progetto di Advocacy di Bold Stories che ha cambiato colore al color carne, da rosa a tutti i colori dell’umanità. La masterclass si focalizza su sei tra le principali aree di discriminazione (genere, etnicità, disabilità, età, orientamento sessuale e romantico, corpi non conformi) fornendo alle associazioni strumenti utili per tenere presenti questi elementi nelle loro attività.