RACCOLTA RIFIUTI. COMUNE PER COMUNE, PRONTI GLI ECOCALENDARI 2024

VALMADRERA – Silea Spa sta mettendo a disposizione in questi giorni i calendari della raccolta dei rifiuti per l’anno 2024.

Disponibili le informazioni per tutti i Comuni soci, da Lecco ai paesi limitrofi passando per il lago e la Valsassina, con i giorni in cui verranno raccolti rispettivamente il sacco viola, il bidone dell’umido, quello giallo per carta e cartone, quello del vetro e infine l’indifferenziato, oltre al sacco rosso dove già attivo. Il documento riporta anche le modalità per smaltire i rifiuti speciali, le aperture delle discariche e le regole di utilizzo delle casette ecologiche.

Oltre che sul sito – a questo link – gli ecocalendari si possono ritirare in forma cartacea recandosi nei Municipi o consultare tramite la App.