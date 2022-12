LECCO – Nuovo appuntamento con i video delle avventure del Gruppo Ragni tra le montagne del mondo. Oggi, mercoledì 7 dicembre, a partire dalle 20, sul canale Youtube dei Ragni sarà possibile assistere alla premiere del video ‘Bulgaria – Montagne senza confini’ dedicato al viaggio dello scorso anno nei Balcani. Il video è realizzato da Michele Caminati e rende giustizia alla bellezza di quelle montagne, alla passione e allo spirito di amicizia che hanno contraddistinto quella magnifica esperienza.

Nel comprensorio di Lakatnik, uno dei luoghi storici della scalata bulgara, in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Sofia, dal 16 ottobre ottobre 2021, per circa dieci giorni, i Ragni Simone Pedeferri, Maurizio Tasca, Giovanni Ongaro, Paolo Marazzi e Serafino Ripamonti hanno chiodato una nuova e bellissima falesia con oltre 40 tiri, dal 6a all’8b.

L’area di arrampicata di Lakatnik, raggiungibile in poco più di un’ora di treno o auto dalla capitale Sofia, è una delle più conosciute della Bulgaria. In zona, infatti, sono state chiodate a partire dagli anni Trenta del Novecento, centinaia di vie e decine di falesie. Il territorio, inoltre, si presta per la pratica del trekking, degli sport fluviali e di altre attività outdoor.

Il progetto ha l’obiettivo di contribuire allo sviluppo del turismo locale legato alle attività all’aria aperta e di avviare e rafforzare i rapporti di amicizia fra gli alpinisti bulgari e quelli italiani, nonché di diffondere all’estero la conoscenza della cultura del nostro Paese, della quale la grande tradizione alpinistica italiana, rappresenta sicuramente un elemento rilevante.