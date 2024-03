RANDOLARIO 2024: VIABILITÀ MODIFICATA DOMENICA 10 MARZO

LECCO – Domenica 10 marzo Lecco ospiterà la Randolario 2024, manifestazione di “brevetto escursione ciclistica” organizzata dal Bike Team Malgrate Asd lungo 3 percorsi di 200, 100 e 49 chilometri.

Per questo motivo, per consentire la partenza dei partecipanti (e in funzione dell’andamento della manifestazione), saranno in vigore dalle 7 alle 9:30 in via Zelioli, nel tratto compreso tra il civico 13 e via Oliveri, il divieto di transito veicolare e il divieto di sosta con rimozione forzata.

Essendo la manifestazione non competitiva, restano lungo il percorso in vigore le norme in materia di circolazione stradale.

>Ordinanza randolario 2024