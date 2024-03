RISTOREXPO: DOMANI A LARIOFIERE VIA ALLA 26ª EDIZIONE

ERBA – Aziende leader nelle forniture per il settore Ho.re.ca, masterclass e workshop con i grandi protagonisti della cucina italiana, eccellenze agroalimentare e vitivinicole: da oltre 25 anni Ristorexpo è tutto questo e molto altro.

“Con più di 200 aziende che animeranno gli spazi commerciali e un ricco e rinnovato programma di eventi dedicati ai professionisti della ristorazione e dell’accoglienza – spiega Fabio Dadati, presidente di Lariofiere – Ristorexpo si conferma uno degli appuntamenti più qualificati del calendario di Lariofiere. La sua formula, che da sempre mette a sistema operatori, istituzioni e mondo della comunicazione, e l’innata vocazione a valorizzare le eccellenze locali, proiettandole in un contesto decisamente internazionale, fanno della mostra un efficace strumento per sostenere le aziende nelle grandi sfide che interessano il settore”.

L’evento leader del settore Ho.Re.Ca. torna a Lariofiere dal 10 al 13 marzo 2024 per affrontare insieme a chef, ristoratori e imprenditori del settore il tema “Generazioni gastronomiche”.

“La gastronomia – racconta Giovanni Ciceri, ideatore e curatore di Ristorexpo – intesa come scienza che mette in relazione cibo e cultura, é una disciplina complessa e in continua evoluzione. Epoche diverse sono caratterizzate da una diversa tendenza enogastronomica che include alimenti, tecniche ma soprattutto una scelta di rituali di consumo e di linguaggio attraverso cui si racconta il cibo. I grandi cambiamenti storici e sociali hanno modificato le abitudini alimentari e hanno favorito l’affermarsi di nuove correnti di pensiero, quindi anche di nuovi stili di consumo. Il cibo e il vino sono espressione del presente, con radici nel passato e una tendenza verso il futuro. Da questa prima riflessione nasce la necessità di comprendere come, all’interno di uno stesso periodo storico, persone di diverse generazioni si rapportino al mondo della cucina e alle sue liturgie.”

Boomer, Generazione X, Generazione Z e Millennials saranno dunque i protagonisti del dibattito di Ristorexpo 2024, per scoprire quali sono le differenze e se esiste un filo conduttore che ha caratterizzato l’enogastronomia dal dopoguerra ad oggi.

Si partirà domenica 10 marzo, con l’inaugurazione e il primo dibattito a tema che vede protagonisti il global writer e critico Andrea Petrini, il giornalista, docente ed esperto di marketing Giacomo Mojoli, lo chef visionario Davide Scabin, il food writer Lorenzo Sandano e l’ideatore e curatore di Ristorexpo, Giovanni Ciceri. Guidati dai due noti conduttori Rai Federico Quaranta e Tinto, daranno il via a questo affascinante viaggio tra le generazioni gastronomiche.

Al termine dell’inaugurazione un momento di altissimo valore simbolico, con il conferimento del premio alla Carriera Ristorexpo 2024 allo chef Tre Stelle Michelin Mauro Uliassi.

La giornata proseguirà con il primo appuntamento di Focus Pizza, il format ideato e condotto da Tinto che quest’anno avrà tra gli ospiti Errico Porzio, Alessandro Santilli e Ciro Tutino e per il gran finale, martedì 12 marzo, il pizzaiolo numero uno al mondo per The best Pizza Awards, Franco Pepe.

A seguire, sempre domenica 10 marzo, saliranno sul palco principale di Ristorexpo le Stelle del Lago di Como Mauro Elli, Davide Caranchini, Davide Marzullo, Andrea Casali e Raffaele Lenzi. Per la prima volta tutti insieme, gli stellati lariani preparare un menu esclusivo, illustrando al pubblico tecniche e segreti di preparazione dei piatti che hanno fatto grande la loro cucina.

Lunedì 11 marzo prende il via anche la Masterschool di Ristorexpo con docenti d’eccellenza tra cui Giancarlo Perbellini, Max Mascia, Cristiano Tomei e Matteo Grandi. Per assistere alle lezioni di questi grandi maestri della cucina italiana e per assaggiare i loro piatti iconici è sufficiente effettuare la prenotazione alla segreteria della mostra.

Tra gli approfondimenti in programma, lunedì 11 marzo l’incontro dal titolo “Il vino e il cinema si incrociano: Presentazione del libro “Argilla Pietra Aria Radici -Di vita, di cinema, di Chianti Classico. Un’incredibile storia vera”. Ospite d’onore Sergio Zingarelli, presidente dell’azienda vitivinicola Rocca delle Macie, nonché portavoce della famiglia Zingarelli, le cui vicende sono narrate in questo libro che ha come teatro Roma e la Toscana, ma che finisce per abbracciare molto altro: il cinema e l’iconico genere Spaghetti Western, gli umori di un Paese che usciva dalla guerra, la passione per il vino, i viaggi in tutto il mondo, la forza e l’energia derivante da rapporti sinceri. Con il presidente Zingarelli sul palco Giacomo Mojoli, autore della prefazione del libro, Fabio Dadati, Giovanni Ciceri, ideatore e curatore di Ristorexpo e Don Davide Milani, presidente Fondazione Ente dello Spettacolo. Al termine dell’incontro sarà possibile degustare alcuni selezionati vini dell’azienda Rocca delle Macie.

Martedì 12 marzo sarà la volta della lectio Magistralis di Pietro Zito, il cuoco contadino, volto e anima del ristorante Antichi sapori a Montegrosso di Andria che racconterà ai ragazzi delle scuole il suo straordinario progetto di salvaguardia della semplicità e dell’autenticità in cucina.

Con due edizioni di successo alle spalle, torna il contest del bartender Luca Picchi “Cocktail lago di Como” che quest’anno si arricchisce di nuove sfide per i concorrenti. La fase finale del concorso, che prevede anche un’adrenalinica prova speciale a tempo, è in programma nel pomeriggio di lunedì 11 marzo.

Un altro evento ormai consolidato è quello di martedì 12 marzo per l’assegnazione del premio “Benemerito dell’enogastronomia del territorio”, quest’anno conferito a Mauro Elli, chef del ristorante Il Cantuccio di Albavilla e Carlo Piras della Antica Osteria Casa di Lucia di Lecco. Mercoledì 13 marzo sarà invece la volta del premio “La passione per la plonge”, un omaggio ai ruoli più nascosti ma strategici all’interno di una cucina. Il premio verrà assegnato a Emiliano Giucastro, del Ristorante La Baia di Cremia.

Tra le novità dell’edizione 2024, due aree speciali, una denominata Identità Lariane, dettagli e di differenze, animata dai produttori del territorio e sostenuta dalla Camera di Commercio Como-Lecco, l’altra dedicata invece alle eccellenze enogastronomiche del Molise, anch’essa sostenuta e promossa dalla Camera di Commercio del Molise.

Martedì 12 marzo ancora protagonisti barman e bartender con il Concorso Interregionale ABI Professional – Selezioni Lombardia, Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna.

Non mancheranno i concorsi della Ristorexpo Young Cup con la consueta sfida per team di studenti, le prove individuali e quest’anno anche una nuova sfida a tema Torta Lombardia.

Immancabile la presenza dell’Associazione Panificatori di Confcommercio Como a cui quest’anno si unisce l’associazione Macellai che nella giornata di domenica 10 marzo organizza una tappa del Campionato Italiano Giovani Macellai.

Il programma completo e aggiornato della mostra è disponibile sul sito www.ristorexpo.com.