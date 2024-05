RUGBY, IL LECCO CONQUISTA LA SERIE A DOPO UN’ANNATA STREPITOSA

LECCO – Festa doveva essere e festa è stata. Lecco ha più che meritatamente conquistato la Serie A travolgendo Cus Genova per 55 a 0 e confermandosi miglior seconda dei gironi di Serie B. È stato un tripudio di gioia, commozione ed entusiasmo, con l’invasione di campo e tanto di fumogeni blucelesti.

La giornata è iniziata con la sfilata delle majorettes e gli spalti gremiti in entrambe le tribune, tifo forsennato a sostegno dei ragazzi di coach Damiani scesi in campo con una certa emozione che li ha fatti iniziare la partita con il freno a mano tirato. Infatti inizialmente un po’ impacciati i blucelesti hanno patito il gioco di Genova, ma i timori sono svaniti dopo pochi minuti e i padroni di casa hanno stabilmente occupato la metà campo degli ospiti, andando più e più volte in meta, scoraggiando i genovesi che si sono smarriti, abdicando in favore di Lecco.

La partita ha avuto poco da dire in quanto Lecco ha dominato per tutti gli 80 minuti, con coach Damiani che ha dato spazio a tutta la panchina. Le ultime fasi di gioco hanno visto le due squadre affrontarsi con sempre meno agonismo, aspettando il fischio finale dell’arbitro che ha scatenato l’incontenibile festa.

Lacrime e commozione sui volti dei giocatori, allenatori, staff e tifosi che hanno tributato il giusto trionfo alla compagine bluceleste che ha cantato, gioito e festeggiato. Rugby Lecco ha ampiamente meritato questa promozione, perché ci ha sempre creduto, ma anche perché è una società che ha fatto del proprio vivaio un vanto ed un fiore all’occhiello. I giocatori che sono scesi in campo, insieme a quelli che per motivi vari non hanno potuto giocare, provengono tutti dal settore giovanile bluceleste, hanno via via scalato le gerarchie fino ad arrivare alla prima squadra, portandola in Serie A.

In questa stagione trionfante i complimenti vanno suddivisi e condivisi tra tutti, giocatori, allenatori, società. Fare uno più nomi non renderebbe giustizia al grande lavoro fatto da tutti. Però una menzione va fatta per Rigonelli che quest’anno ha chiuso la sua lunghissima carriera per raggiunti limiti di età, ma non certo per stanchezza o mancanza di forze. Complimenti anche a Rusconi e Ziliotto, due giocatori che hanno conquistato tutte le promozioni del Rugby Lecco. Un complimento particolare anche a Locatelli sostegno, consigliere e spalla di coach Damiani, sempre vicino nei momenti felici e difficili, pronto a dare il proprio sostegno alla squadra. Record personale di sempre di Pellegrino che quest’anno ha messo a segno 184 punti.

Non poteva mancare Coach Damiani, persona coriacea e determinata, che ha sempre caricato i suoi ragazzi, a volte col bastone altre con la carota. In questa lunga stagione ha saputo tenere sempre alta la tensione, anche quando magari gli avversari erano sulla carta più deboli, ma andavano affrontati ugualmente con rispetto e aggressività. Lecco conterà ancora una volta su di lui per far trovar pronta la squadra per la prossima stagione.

Il difficile compito spetta ora a tutta la Società del Lecco che deve prepararsi per affrontare al meglio la prossima impegnativa stagione 2024/2025, che oltre ad affrontare un campionato difficile festeggerà i suoi primi 50 anni dalla fondazione e cioè il 1975. Siamo sicuri che sotto la guida sapiente del presidente Redaelli il Rugby Lecco saprà ben figurare anche in serie A, portando in alto il nome del sodalizio lecchese.

RUGBY LECCO – CUS GENOVA 55-0

RUGBY LECCO: Coppo, Alippi, Mauri, Crimella, Riva, Zappa, Pellegrino, Pandiani, Catania, Cattaneo, Valentini, Galli, Shalby, Ziliotto, Robledo. A DISPOSIZIONE: Molteni, Butskhrikitdze, Belotti, Rusconi, Sala, Castelletti. ALLENATORE: Sebastian Damiani.