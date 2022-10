LECCO – Un brutto Lecco viene sconfitto in casa del Monferrato per 21-8 nella quarta giornata del campionato di rugby di serie B, girone 1, e perde il secondo posto in classifica.

LA CRONACA

In Piemonte tra i leoni mancano Alippi e i fratelli Orlandi ma i padroni di casa non fanno sconti e partono forte. La prima meta arriva al minuto 2, al 12′ il Lecco è già sotto 14-0 e solo a venti minuti Zappa mette tra i pali i primi tre punti blucelesti. Il cartellino giallo a Vacirca lascia però il Lecco in 10 e Monferrato ne approfitta per il 14-3 della prima frazione.

Nel secondo tempo il Lecco è in partita e in una decina di minuti riesce a schiacciare la prima meta. La rimonta si arresta qui, colpa un po’ dell’imprecisione dei ragazzi di Damiani, un po’ di un altro giallo (Ziliotto), e meriti degli avversari che si mostrano abili a mantenere il vantaggio.

Ora due domenica di stop per la palla ovale, i lecchesi ripartiranno da Milano contro l’Amatori&Union, la capolista da non prendere sotto gamba.

RedSpo