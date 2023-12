RUGBY: LECCO FA FILOTTO VINCENDO CONTRO UNA SORPRENDENTE VARESE

VARESE – Doveva essere una partita abbordabile, trovandosi di fronte la seconda in classifica, il Lecco, contro l’ultima, e invece come spesso accade nello sport non bisogna mai dare nulla per scontato. Varese ha infatti dato del filo da torcere per tutti gli 80’ a Lecco, privilegiando la mischia, stanti le assenze dei blucelesti proprio in quel settore.

LA CRONACA

I padroni di casa partono subito forte in attacco ed a farne le spese è Alippi ammonito dopo pochi minuti. Lecco si scuote e si riporta in avanti, macinando il gioco alla mano di cui è capace e Valentini va in meta. La partita resta molto combattuta, con le due squadre che si fronteggiano a campo aperto, senza tuttavia creare azioni pericolose. I minuti trascorrono e Lecco conquista stabilmente la metà campo avversaria. Da un’azione di mischia la palla viene presa da Pellegrino che con una splendida apertura lancia Cappelletti sulla sinistra che va in meta, è lo 0-10. I ragazzi di Damiani insistono approfittando del momento di difficoltà di Varese e vanno a pochi centimetri dalla meta, senza tuttavia riuscire a realizzarla.

Nel secondo tempo Varese spinge forte sull’acceleratore e comprime stabilmente Lecco nella sua metà campo conquistando due punizioni, trasformate, avvicinandosi pericolosamente ai Blucelesti sul 6-10. Ad appesantire la situazione nei minuti finali anche Gaddi viene ammonito e Lecco resta in campo con un uomo in meno. Ma proprio quando sembrava che Varese potesse agguantare Lecco ecco che i blucelesti organizzano una perfetta azione di contropiede in velocità e vanno in meta proprio allo scadere per il 6-15 finale.

In classifica intanto Piacenza non molla travolgendo Savona per 95-0, guadagnando il punto di bonus e portando a due i punti di vantaggio su Lecco.

RUGBY VARESE – RUGBY LECCO 6–15

RUGBY LECCO: Mauri, Alippi, Zappa, Riva, Cappelletti, Coppo, Pellegrino, Pandiani, Catania, Maspero, Valentini, Galli, Shalby, Vacirca, Gaddi. A DISPOSIZIONE: Gaddi, Robledo, Sandionigi, Frigerio, Cattaneo, Crimella, Fraternali. ALLENATORE: Sebastian Damiani. MARCATORI: Valentini, Cappelleti, Alippi.